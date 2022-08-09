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Стационарная электрическая пила P.I.T. Мастер PTS200-C
Арт. О00000026712
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|850
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- Стационарная электрическая пила P.I.T. МАСТЕР PTS200-C предназначается для продольного, поперечного, а также наклонного распила изделий из древесины. Модель подходит для частного использования или небольшой столярной мастерской. В основании имеются отверстия для надежной фиксации пилы на поверхности. Установка отличается простотой в управлении и не доставляет сложностей в эксплуатации.
Преимущества
- Безопасность оператора. Специальный кожух P.I.T. МАСТЕР PTS200-C препятствует вылету опилок и стружки, тем самым защищает глаза оператора от повреждений
- Точная настройка. Эргономичная рукоять дает возможность оператору с максимальной точностью установить угол пропила
- Эффективная работа
- Аккуратный рез
- Высокая надежность
- Прочная конструкция
- Долгий срок службы
- Простое и удобное управление