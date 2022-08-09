Преимущества

Безопасность оператора. Специальный кожух P.I.T. МАСТЕР PTS200-C препятствует вылету опилок и стружки, тем самым защищает глаза оператора от повреждений

Точная настройка. Эргономичная рукоять дает возможность оператору с максимальной точностью установить угол пропила

Эффективная работа

Аккуратный рез

Высокая надежность

Прочная конструкция

Долгий срок службы

Простое и удобное управление

Стационарная электрическая пила P.I.T. МАСТЕР PTS200-C предназначается для продольного, поперечного, а также наклонного распила изделий из древесины. Модель подходит для частного использования или небольшой столярной мастерской. В основании имеются отверстия для надежной фиксации пилы на поверхности. Установка отличается простотой в управлении и не доставляет сложностей в эксплуатации.