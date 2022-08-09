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Стационарная электрическая пила P.I.T. Мастер PTS200-C
5.0
1
6 125 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Стационарная электрическая пила P.I.T. Мастер PTS200-C
Арт. О00000026712
5.0
1
Стационарная электрическая пила P.I.T. Мастер PTS200-C
Стационарная электрическая пила P.I.T. Мастер PTS200-C
Стационарная электрическая пила P.I.T. Мастер PTS200-C
Стационарная электрическая пила P.I.T. Мастер PTS200-C
  • Персональная скидка
Стационарная электрическая пила P.I.T. Мастер PTS200-C
Стационарная электрическая пила P.I.T. Мастер PTS200-C
Стационарная электрическая пила P.I.T. Мастер PTS200-C
Стационарная электрическая пила P.I.T. Мастер PTS200-C

Стационарная электрическая пила P.I.T. Мастер PTS200-C

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6 125 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000026712
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Мощность, Вт
850
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 125 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Стационарная электрическая пила P.I.T. МАСТЕР PTS200-C предназначается для продольного, поперечного, а также наклонного распила изделий из древесины. Модель подходит для частного использования или небольшой столярной мастерской. В основании имеются отверстия для надежной фиксации пилы на поверхности. Установка отличается простотой в управлении и не доставляет сложностей в эксплуатации.

    Преимущества

    • Безопасность оператора. Специальный кожух P.I.T. МАСТЕР PTS200-C препятствует вылету опилок и стружки, тем самым защищает глаза оператора от повреждений
    • Точная настройка. Эргономичная рукоять дает возможность оператору с максимальной точностью установить угол пропила
    • Эффективная работа
    • Аккуратный рез
    • Высокая надежность
    • Прочная конструкция
    • Долгий срок службы
    • Простое и удобное управление