Преимущества

Угол наклона 0/-45°

Легкий доступ к щеткам

Дополнительная рукоять для лучшего контроля над

Высокий уровень безопасности обеспечивается наличием двух защитных кожухов диска

Диск раскручивается со скоростью 4800 оборотов в минуту, благодаря чему достигается качественный распил древесины

Пила циркулярная P.I.T. СТАНДАРТ PKS185-D1 предназначена для качественного распила древесины. Двигатель мощностью 1250 Вт обеспечивает оптимальную производительность. Для безопасности транспортировки и хранения диск прикрыт нижним кожухом. Наличие параллельной направляющей обеспечивает более точную работу. Наличие внешней крышки щеточного узла позволяет произвести их самостоятельную замену.