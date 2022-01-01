- Персональная скидка
Пила циркулярная P.I.T. Стандарт PKS185-D1
Арт. О00000034453
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мощность, Вт
|1250
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Пила циркулярная P.I.T. СТАНДАРТ PKS185-D1 предназначена для качественного распила древесины. Двигатель мощностью 1250 Вт обеспечивает оптимальную производительность. Для безопасности транспортировки и хранения диск прикрыт нижним кожухом. Наличие параллельной направляющей обеспечивает более точную работу. Наличие внешней крышки щеточного узла позволяет произвести их самостоятельную замену.
Преимущества
- Угол наклона 0/-45°
- Легкий доступ к щеткам
- Дополнительная рукоять для лучшего контроля над
- Высокий уровень безопасности обеспечивается наличием двух защитных кожухов диска
- Диск раскручивается со скоростью 4800 оборотов в минуту, благодаря чему достигается качественный распил древесины