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Пила циркулярная P.I.T. Стандарт PKS185-D1
3 955 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Пила циркулярная P.I.T. Стандарт PKS185-D1
Арт. О00000034453
Пила циркулярная P.I.T. Стандарт PKS185-D1
  • Персональная скидка

Пила циркулярная P.I.T. Стандарт PKS185-D1

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3 955 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000034453

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Мощность, Вт
1250
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 955 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пила циркулярная P.I.T. СТАНДАРТ PKS185-D1 предназначена для качественного распила древесины. Двигатель мощностью 1250 Вт обеспечивает оптимальную производительность. Для безопасности транспортировки и хранения диск прикрыт нижним кожухом. Наличие параллельной направляющей обеспечивает более точную работу. Наличие внешней крышки щеточного узла позволяет произвести их самостоятельную замену.

    Преимущества

    • Угол наклона 0/-45°
    • Легкий доступ к щеткам
    • Дополнительная рукоять для лучшего контроля над
    • Высокий уровень безопасности обеспечивается наличием двух защитных кожухов диска
    • Диск раскручивается со скоростью 4800 оборотов в минуту, благодаря чему достигается качественный распил древесины