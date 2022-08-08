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Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS185-C2
5.0
1
4 655 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS185-C2
Арт. О00000026710
5.0
1
Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS185-C2
Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS185-C2
Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS185-C2
  • Персональная скидка
Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS185-C2
Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS185-C2
Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS185-C2

Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS185-C2

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4 655 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000026710
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
230
Длина кабеля, м
2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 655 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Циркулярная пила P.I.T. МАСТЕР PKS185-C2 предназначена для распиловки заготовок из древесины и материалов на ее основе. Данная модель оснащена патрубком для подключения к пылесосу, что обеспечивает чистоту рабочей зоны во время работы. Регулировка угла наклона в диапазоне 0-45º позволяет совершать косоугольные пропилы. Для выполнения аккуратных и чистых резов предусмотрена бесступенчатая регулировка глубины резания.

    Преимущества

    • Мощный двигатель - для высокой эффективности
    • Воздушное охлаждение - для стабильной работы P.I.T. МАСТЕР PKS185-C2
    • Двойная изоляция - для продолжительного срока службы
    • Удобная рукоятка - для полного контроля над инструментом
    • Защита от случайного включения - для безопасности
    • Пильный диск в комплекте - для начала работы