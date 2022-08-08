Преимущества

Мощный двигатель - для высокой эффективности

Воздушное охлаждение - для стабильной работы P.I.T. МАСТЕР PKS185-C2

Двойная изоляция - для продолжительного срока службы

Удобная рукоятка - для полного контроля над инструментом

Защита от случайного включения - для безопасности

Пильный диск в комплекте - для начала работы

Циркулярная пила P.I.T. МАСТЕР PKS185-C2 предназначена для распиловки заготовок из древесины и материалов на ее основе. Данная модель оснащена патрубком для подключения к пылесосу, что обеспечивает чистоту рабочей зоны во время работы. Регулировка угла наклона в диапазоне 0-45º позволяет совершать косоугольные пропилы. Для выполнения аккуратных и чистых резов предусмотрена бесступенчатая регулировка глубины резания.