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Циркулярная пила P.I.T. Мастер PKS185-C2
Арт. О00000026710
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|230
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Длина кабеля, м
|2
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- Циркулярная пила P.I.T. МАСТЕР PKS185-C2 предназначена для распиловки заготовок из древесины и материалов на ее основе. Данная модель оснащена патрубком для подключения к пылесосу, что обеспечивает чистоту рабочей зоны во время работы. Регулировка угла наклона в диапазоне 0-45º позволяет совершать косоугольные пропилы. Для выполнения аккуратных и чистых резов предусмотрена бесступенчатая регулировка глубины резания.
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой эффективности
- Воздушное охлаждение - для стабильной работы P.I.T. МАСТЕР PKS185-C2
- Двойная изоляция - для продолжительного срока службы
- Удобная рукоятка - для полного контроля над инструментом
- Защита от случайного включения - для безопасности
- Пильный диск в комплекте - для начала работы