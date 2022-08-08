Циркулярная пила Deko DKCS1500-160
Арт. О00000022509
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Напряжение сети, В
|230, 240
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Мощность, Вт
|1500
- Дисковая пила DEKO DKCS1500-160 063-4190 используется для пиления дерева, фанеры и пластика. Двигатель мощностью 1500 Вт гарантирует превосходные параметры пропила. Патрубок позволяет подключить пылесос для отвода опилок, что гарантирует поддержание чистоты на рабочем месте.
Преимущества
- Поставляется с пильным диском диаметром 160 мм
- Специальный патрубок позволяет подключить пылесос для отвода опилок
- В комплект входит ключ для снятия/установки пильного диска и шестигранный ключ