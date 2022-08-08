Циркулярная пила Deko DKCS1500-160

Преимущества

Поставляется с пильным диском диаметром 160 мм

Специальный патрубок позволяет подключить пылесос для отвода опилок

В комплект входит ключ для снятия/установки пильного диска и шестигранный ключ

Дисковая пила DEKO DKCS1500-160 063-4190 используется для пиления дерева, фанеры и пластика. Двигатель мощностью 1500 Вт гарантирует превосходные параметры пропила. Патрубок позволяет подключить пылесос для отвода опилок, что гарантирует поддержание чистоты на рабочем месте.