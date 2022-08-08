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Циркулярная пила Deko DKCS1500-160
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Deko DKCS1500-160
    Арт. О00000022509
    5.0
    1
    Циркулярная пила Deko DKCS1500-160
    Циркулярная пила Deko DKCS1500-160
    Циркулярная пила Deko DKCS1500-160
      Циркулярная пила Deko DKCS1500-160
      Циркулярная пила Deko DKCS1500-160
      Циркулярная пила Deko DKCS1500-160

      Циркулярная пила Deko DKCS1500-160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000022509
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Напряжение сети, В
      		230, 240
      Мощность, Вт
      		1500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковая пила DEKO DKCS1500-160 063-4190 используется для пиления дерева, фанеры и пластика. Двигатель мощностью 1500 Вт гарантирует превосходные параметры пропила. Патрубок позволяет подключить пылесос для отвода опилок, что гарантирует поддержание чистоты на рабочем месте.

        Преимущества

        • Поставляется с пильным диском диаметром 160 мм
        • Специальный патрубок позволяет подключить пылесос для отвода опилок
        • В комплект входит ключ для снятия/установки пильного диска и шестигранный ключ