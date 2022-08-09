Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пила дисковая Зубр "Профессионал" ПДП-75
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Пила дисковая Зубр "Профессионал" ПДП-75
    Арт. О00000030066
    5.0
    1
    Пила дисковая Зубр "Профессионал" ПДП-75

      Пила дисковая Зубр "Профессионал" ПДП-75

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030066
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковая пила Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ПДП-75 разработана для распиловочных работ по дереву. За счет небольших габаритов и малого веса отличается маневренностью и удобством пользования. Легко скользящий защитный кожух предохраняет пользователя от травм. Индикаторы линии реза под углами 90 и 45 градусов обеспечивают точное пиление по разметке. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобными шкалами. Патрубок с возможностью подключения пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря блокировке шпинделя можно легко и быстро заменить пильный диск.

        Преимущества

        • Отличная эргономика для эффективной работы
        • Быстрый доступ к щеткам для простой замены
        • Направляющая в комплекте для пиления "в размер"
        • Рычаг блокировки выключателя под левый и правый хват
        • Наглядные и удобно расположенные шкалы угла наклона и глубины
        • Простая замена диска благодаря рычажковой блокировке шпинделя
        • Плавный пуск предотвращает рывок инструмента при включении, что увеличивает безопасность
        • Оптимальное сочетание мощности и диаметра диска обеспечивают легкое пиление древесины любой породы на большие глубины
        • Удобный встроенный держатель ключа позволяет не потерять его при работе и хранении
        • Прочное алюминиевое основание гарантирует жесткость конструкции и высокую точность реза
        • Эксцентриковые рычаги фиксации основания для настройки глубины и угла пиления в одно движение
        • Дополнительная рукоятка под естественный хват обеспечивает удобство и полный контроль над Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ПДП-75 во время работы