Пила дисковая Зубр "Профессионал" ПДП-75
Арт. О00000030066
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|3
- Дисковая пила Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ПДП-75 разработана для распиловочных работ по дереву. За счет небольших габаритов и малого веса отличается маневренностью и удобством пользования. Легко скользящий защитный кожух предохраняет пользователя от травм. Индикаторы линии реза под углами 90 и 45 градусов обеспечивают точное пиление по разметке. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобными шкалами. Патрубок с возможностью подключения пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря блокировке шпинделя можно легко и быстро заменить пильный диск.
Преимущества
- Отличная эргономика для эффективной работы
- Быстрый доступ к щеткам для простой замены
- Направляющая в комплекте для пиления "в размер"
- Рычаг блокировки выключателя под левый и правый хват
- Наглядные и удобно расположенные шкалы угла наклона и глубины
- Простая замена диска благодаря рычажковой блокировке шпинделя
- Плавный пуск предотвращает рывок инструмента при включении, что увеличивает безопасность
- Оптимальное сочетание мощности и диаметра диска обеспечивают легкое пиление древесины любой породы на большие глубины
- Удобный встроенный держатель ключа позволяет не потерять его при работе и хранении
- Прочное алюминиевое основание гарантирует жесткость конструкции и высокую точность реза
- Эксцентриковые рычаги фиксации основания для настройки глубины и угла пиления в одно движение
- Дополнительная рукоятка под естественный хват обеспечивает удобство и полный контроль над Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ПДП-75 во время работы