Пила дисковая Зубр "Профессионал" ПДП-75

Преимущества

Отличная эргономика для эффективной работы

Быстрый доступ к щеткам для простой замены

Направляющая в комплекте для пиления "в размер"

Рычаг блокировки выключателя под левый и правый хват

Наглядные и удобно расположенные шкалы угла наклона и глубины

Простая замена диска благодаря рычажковой блокировке шпинделя

Плавный пуск предотвращает рывок инструмента при включении, что увеличивает безопасность

Оптимальное сочетание мощности и диаметра диска обеспечивают легкое пиление древесины любой породы на большие глубины

Удобный встроенный держатель ключа позволяет не потерять его при работе и хранении

Прочное алюминиевое основание гарантирует жесткость конструкции и высокую точность реза

Эксцентриковые рычаги фиксации основания для настройки глубины и угла пиления в одно движение

Дополнительная рукоятка под естественный хват обеспечивает удобство и полный контроль над Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ПДП-75 во время работы

Дисковая пила Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ПДП-75 разработана для распиловочных работ по дереву. За счет небольших габаритов и малого веса отличается маневренностью и удобством пользования. Легко скользящий защитный кожух предохраняет пользователя от травм. Индикаторы линии реза под углами 90 и 45 градусов обеспечивают точное пиление по разметке. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобными шкалами. Патрубок с возможностью подключения пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря блокировке шпинделя можно легко и быстро заменить пильный диск.