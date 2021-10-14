Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая

Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000
Арт. X104804120299
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|4
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- Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000 предназначена для распиловки заготовок из древесины. Мощный двигатель на 1200 Вт гарантирует высокую производительность. Фиксация вала обеспечивает удобную и безопасную замену пильных дисков. Дополнительная рукоятка с мягкой прорезиненной накладкой гасит большую часть вибрации, приходящейся на руку оператора, что добавляет комфорта рабочему процессу. Угол пропила регулируется в диапазоне от 0 до 47 градусов.
ПреимуществаФиксация вала для безопасной замены пильного диска
Металлическая подошва устойчива к механическим повреждениям
Линейка с параллельным упором для пиления по прямой линии с заданной шириной
Удобная антивибрационная рукоятка с мягкими прорезиненными вставками
Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением
Хорошо просматриваемый индикатор резания для распиловки по разметке даже при наклонном пилении
Косые срезы до 47 градусов с фиксацией угла при 45 градусах
Регулируемая глубина пропила: 0 - 55 мм