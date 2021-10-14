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Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
4.4
5
10 940 ₽
11 099 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000
    Арт. X104804120299
    4.4
    5
    Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
    Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
    Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
    Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
    Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
    Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
    Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
    Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
    Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
    Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
      Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
      Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
      Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
      Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
      Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
      Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
      Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
      Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
      Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
      Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая

      Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000

      • -159 ₽
      10 940 ₽
      11 099 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X104804120299
      4.4
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		4
      Все характеристики
      • -159 ₽
      10 940 ₽
      11 099 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000 предназначена для распиловки заготовок из древесины. Мощный двигатель на 1200 Вт гарантирует высокую производительность. Фиксация вала обеспечивает удобную и безопасную замену пильных дисков. Дополнительная рукоятка с мягкой прорезиненной накладкой гасит большую часть вибрации, приходящейся на руку оператора, что добавляет комфорта рабочему процессу. Угол пропила регулируется в диапазоне от 0 до 47 градусов.

        Преимущества

        Фиксация вала для безопасной замены пильного диска
        Металлическая подошва устойчива к механическим повреждениям
        Линейка с параллельным упором для пиления по прямой линии с заданной шириной
        Удобная антивибрационная рукоятка с мягкими прорезиненными вставками
        Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением
        Хорошо просматриваемый индикатор резания для распиловки по разметке даже при наклонном пилении
        Косые срезы до 47 градусов с фиксацией угла при 45 градусах
        Регулируемая глубина пропила: 0 - 55 мм