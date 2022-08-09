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Дисковая пила Metabo KS 54 620012000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Metabo KS 54 620012000
    Арт. Х145243
    5.0
    1
    Дисковая пила Metabo KS 54 620012000

      Дисковая пила Metabo KS 54 620012000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х145243
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1010
      Вес, кг
      		3.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила Metabo KS 54 SP - компактный и легкий профессиональный инструмент с двигателем мощностью 1010 Вт. Пила изготовлена для применения в тяжелых строительных условиях, для пиления древесины и пластмасс под различными углами. Система смазки позволяет значительно увеличить срок службы редуктора. Для безопасности эксплуатации направляющая пилы закрыта по периметру.

        Преимущества

        • Хорошая глубина пропила
        • Максимальный прямой пропил с такой моделью будет совершен на глубину 54 миллиметра
        • Благодаря своей направляющей и индикатору линии разреза циркулярная пила Metabo KS 54 SP выполняет прямые резы с высокой точностью
        • Регулировка угла реза выполняется легко, диапазон регулировки включает углы 0 градусов - 45 градусов
        • Безопасность