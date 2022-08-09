Дисковая пила Metabo KS 54 620012000
Арт. Х145243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1010
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Вес, кг
|3.4
Дисковая пила Metabo KS 54 SP - компактный и легкий профессиональный инструмент с двигателем мощностью 1010 Вт. Пила изготовлена для применения в тяжелых строительных условиях, для пиления древесины и пластмасс под различными углами. Система смазки позволяет значительно увеличить срок службы редуктора. Для безопасности эксплуатации направляющая пилы закрыта по периметру.
Преимущества
- Хорошая глубина пропила
- Максимальный прямой пропил с такой моделью будет совершен на глубину 54 миллиметра
- Благодаря своей направляющей и индикатору линии разреза циркулярная пила Metabo KS 54 SP выполняет прямые резы с высокой точностью
- Регулировка угла реза выполняется легко, диапазон регулировки включает углы 0 градусов - 45 градусов
- Безопасность