Дисковая пила Metabo KS 54 620012000

Дисковая пила Metabo KS 54 SP - компактный и легкий профессиональный инструмент с двигателем мощностью 1010 Вт. Пила изготовлена для применения в тяжелых строительных условиях, для пиления древесины и пластмасс под различными углами. Система смазки позволяет значительно увеличить срок службы редуктора. Для безопасности эксплуатации направляющая пилы закрыта по периметру.

Преимущества