Преимущества

Индикатор распила

Предохранитель для защиты от случайного пуска

Система смазки продлевает срок службы редуктора

Самоотключающиеся угольные щетки

Предохранительная муфта Metabo S-automatic

Быстрая остановка диска при отключении пилы

Корпус пилы выполнен из алюминиевого сплава под давлением

Поворачиваемый патрубок пылеотсоса

Регулировка числа оборотов

Распорный клин для предотвращения заклинивания диска

Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - поддержание постоянного количества оборотов под нагрузкой

Защита от перегрузок

Циркулярная пила Metabo KSE 68 PLUS 600545000 - профессиональный инструмент с мощным двигателем 1600 Вт, предназначенный для пиления под различными углами заготовок из древесины и пластика. Пила способна выдерживать огромные нагрузки, разработана для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Особая точность пиления обеспечивается направляющей с разметкой, дополнительной регулировкой угла наклона пильного диска по отношению к основанию и эффективной системе пылеудаления.