Циркулярная пила Metabo KSE 68 PLUS 600545000
Арт. Ю00000028477
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1600
- Циркулярная пила Metabo KSE 68 PLUS 600545000 - профессиональный инструмент с мощным двигателем 1600 Вт, предназначенный для пиления под различными углами заготовок из древесины и пластика. Пила способна выдерживать огромные нагрузки, разработана для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Особая точность пиления обеспечивается направляющей с разметкой, дополнительной регулировкой угла наклона пильного диска по отношению к основанию и эффективной системе пылеудаления.
Преимущества
- Индикатор распила
- Предохранитель для защиты от случайного пуска
- Система смазки продлевает срок службы редуктора
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Быстрая остановка диска при отключении пилы
- Корпус пилы выполнен из алюминиевого сплава под давлением
- Поворачиваемый патрубок пылеотсоса
- Регулировка числа оборотов
- Распорный клин для предотвращения заклинивания диска
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - поддержание постоянного количества оборотов под нагрузкой
- Защита от перегрузок