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Циркулярная пила Metabo KSE 68 PLUS 600545000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Metabo KSE 68 PLUS 600545000
    Арт. Ю00000028477
    5.0
    1
    Циркулярная пила Metabo KSE 68 PLUS 600545000
    Циркулярная пила Metabo KSE 68 PLUS 600545000
      Циркулярная пила Metabo KSE 68 PLUS 600545000
      Циркулярная пила Metabo KSE 68 PLUS 600545000

      Циркулярная пила Metabo KSE 68 PLUS 600545000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000028477
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила Metabo KSE 68 PLUS 600545000 - профессиональный инструмент с мощным двигателем 1600 Вт, предназначенный для пиления под различными углами заготовок из древесины и пластика. Пила способна выдерживать огромные нагрузки, разработана для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Особая точность пиления обеспечивается направляющей с разметкой, дополнительной регулировкой угла наклона пильного диска по отношению к основанию и эффективной системе пылеудаления.

        Преимущества

        • Индикатор распила
        • Предохранитель для защиты от случайного пуска
        • Система смазки продлевает срок службы редуктора
        • Самоотключающиеся угольные щетки
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic
        • Быстрая остановка диска при отключении пилы
        • Корпус пилы выполнен из алюминиевого сплава под давлением
        • Поворачиваемый патрубок пылеотсоса
        • Регулировка числа оборотов
        • Распорный клин для предотвращения заклинивания диска
        • Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - поддержание постоянного количества оборотов под нагрузкой
        • Защита от перегрузок