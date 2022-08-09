Пила дисковая Metabo KS 66 600542000

Преимущества

Индикатор распила

Параллельный упор с двойным ведением

Самоотключающиеся угольные щетки

Защита от перегрузок

Дополнительная регулировка угла наклона пильного диска по отношению к основанию - для резов особой точности

Инструмент для работы при высоких нагрузках в самых тяжелых условиях

Система смазки продлевает срок службы редуктора

Поворачиваемый патрубок отсоса стружки

Корпус пилы из литого алюминиевого сплава под давлением обеспечивает надежную защиту от механических воздействий

Дисковая пила Metabo KS 66 600542000 - профессиональный инструмент с двигателем 1400 Вт, используемый для распиливания заготовок из древесины или пластика толщиной до 66 мм. Предохранительная муфта Metabo S-automatic уменьшает отдачу при заклинивании пильного диска в заготовке. Блокиратор пуска - для предохранения от травм.