Пила дисковая Metabo KS 66 600542000
Арт. X169752846
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина кабеля, м
|4
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Мощность, Вт
|1400
- Дисковая пила Metabo KS 66 600542000 - профессиональный инструмент с двигателем 1400 Вт, используемый для распиливания заготовок из древесины или пластика толщиной до 66 мм. Предохранительная муфта Metabo S-automatic уменьшает отдачу при заклинивании пильного диска в заготовке. Блокиратор пуска - для предохранения от травм.
Преимущества
- Индикатор распила
- Параллельный упор с двойным ведением
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Защита от перегрузок
- Дополнительная регулировка угла наклона пильного диска по отношению к основанию - для резов особой точности
- Инструмент для работы при высоких нагрузках в самых тяжелых условиях
- Система смазки продлевает срок службы редуктора
- Поворачиваемый патрубок отсоса стружки
- Корпус пилы из литого алюминиевого сплава под давлением обеспечивает надежную защиту от механических воздействий