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Пила дисковая Metabo KS 66 600542000
5.0
1
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Сетевые циркулярные пилы
    Пила дисковая Metabo KS 66 600542000
    Арт. X169752846
    5.0
    1
    Пила дисковая Metabo KS 66 600542000
    Пила дисковая Metabo KS 66 600542000
    Пила дисковая Metabo KS 66 600542000
    Пила дисковая Metabo KS 66 600542000
    Пила дисковая Metabo KS 66 600542000
      Пила дисковая Metabo KS 66 600542000
      Пила дисковая Metabo KS 66 600542000
      Пила дисковая Metabo KS 66 600542000
      Пила дисковая Metabo KS 66 600542000
      Пила дисковая Metabo KS 66 600542000

      Пила дисковая Metabo KS 66 600542000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169752846
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина кабеля, м
      		4
      Мощность, Вт
      		1400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дисковая пила Metabo KS 66 600542000 - профессиональный инструмент с двигателем 1400 Вт, используемый для распиливания заготовок из древесины или пластика толщиной до 66 мм. Предохранительная муфта Metabo S-automatic уменьшает отдачу при заклинивании пильного диска в заготовке. Блокиратор пуска - для предохранения от травм.

        Преимущества

        • Индикатор распила
        • Параллельный упор с двойным ведением
        • Самоотключающиеся угольные щетки
        • Защита от перегрузок
        • Дополнительная регулировка угла наклона пильного диска по отношению к основанию - для резов особой точности
        • Инструмент для работы при высоких нагрузках в самых тяжелых условиях
        • Система смазки продлевает срок службы редуктора
        • Поворачиваемый патрубок отсоса стружки
        • Корпус пилы из литого алюминиевого сплава под давлением обеспечивает надежную защиту от механических воздействий