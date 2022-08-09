Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая

Преимущества

Удобная регулировка высоты распила

Надежный, оберегающий пользователя от опилок, кожух

Большой пластмассовый регулировочный винт для удобной работы с дисковой пилой Makita HS6601

Детали корпуса из прочного литого алюминия для устойчивости к механическим повреждениям

Удобное стандартное присоединение шланга пылесоса (37 мм) для удаления отходов

Дисковая пила Makita HS6601 используется для пиления заготовок из древесины. Благодаря фиксатору вала и плоской верхней части корпуса двигателя можно легко и быстро заменить пильный диск. Модель имеет компактную конструкцию и оснащена обрезиненной рукояткой, которая не скользит в руке и обеспечивает лучший контроль над инструментом. Возможность подключения пылесоса позволит поддерживать чистоту на рабочем месте