Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая

Циркулярная пила Makita HS 6601
Арт. X1048041202164
Характеристики
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Производитель
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Длина кабеля, м
|2.5
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Мощность, Вт
|1050
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Вес, кг
|4
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Упаковка
|коробка
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- Дисковая пила Makita HS6601 используется для пиления заготовок из древесины. Благодаря фиксатору вала и плоской верхней части корпуса двигателя можно легко и быстро заменить пильный диск. Модель имеет компактную конструкцию и оснащена обрезиненной рукояткой, которая не скользит в руке и обеспечивает лучший контроль над инструментом. Возможность подключения пылесоса позволит поддерживать чистоту на рабочем месте
Преимущества
- Удобная регулировка высоты распила
- Надежный, оберегающий пользователя от опилок, кожух
- Большой пластмассовый регулировочный винт для удобной работы с дисковой пилой Makita HS6601
- Детали корпуса из прочного литого алюминия для устойчивости к механическим повреждениям
- Удобное стандартное присоединение шланга пылесоса (37 мм) для удаления отходов