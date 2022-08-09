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Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая
5.0
1
9 599 ₽
14 640 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Makita HS 6601
    Арт. X1048041202164
    5.0
    1
    Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая
    Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая
    Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая
    Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая
    Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая
    Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая
      Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая
      Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая
      Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая
      Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая
      Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая
      Циркулярная пила Makita HS 6601, сетевая

      Циркулярная пила Makita HS 6601

      • -5 041 ₽
      9 599 ₽
      14 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041202164
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Мощность, Вт
      		1050
      Вес, кг
      		4
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      • -5 041 ₽
      9 599 ₽
      14 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      • Персональная скидка
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковая пила Makita HS6601 используется для пиления заготовок из древесины. Благодаря фиксатору вала и плоской верхней части корпуса двигателя можно легко и быстро заменить пильный диск. Модель имеет компактную конструкцию и оснащена обрезиненной рукояткой, которая не скользит в руке и обеспечивает лучший контроль над инструментом. Возможность подключения пылесоса позволит поддерживать чистоту на рабочем месте

        Преимущества

        • Удобная регулировка высоты распила
        • Надежный, оберегающий пользователя от опилок, кожух
        • Большой пластмассовый регулировочный винт для удобной работы с дисковой пилой Makita HS6601
        • Детали корпуса из прочного литого алюминия для устойчивости к механическим повреждениям
        • Удобное стандартное присоединение шланга пылесоса (37 мм) для удаления отходов