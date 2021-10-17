Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21
Арт. Х145361
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|4
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- Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21 предназначена для объемных и тяжелых работ с деревянным материалом, толщиной до 85 мм. Высокомощный двигатель (2 кВт) позволяет диску диаметром 235 мм развивать скорость в 4500 об/ мин. Наличие пылеотвода с функцией подключения пылесоса позволяет сохранить чистоту рабочего места. Инструмент прослужит долго, поскольку корпус редуктора, кронштейны и направляющие изготовлены из литого алюминиевого сплава.
Преимущество
- Корпус редуктора, кронштейны и направляющие изготовлены из литого аллюминиевого сплава
- Система плавного запуска
- Удобная в работе основная рукоятка
- Прочная и надежная конструкция
- Высокое качество реза