Преимущество

Корпус редуктора, кронштейны и направляющие изготовлены из литого аллюминиевого сплава

Система плавного запуска

Удобная в работе основная рукоятка

Прочная и надежная конструкция

Высокое качество реза

Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21 предназначена для объемных и тяжелых работ с деревянным материалом, толщиной до 85 мм. Высокомощный двигатель (2 кВт) позволяет диску диаметром 235 мм развивать скорость в 4500 об/ мин. Наличие пылеотвода с функцией подключения пылесоса позволяет сохранить чистоту рабочего места. Инструмент прослужит долго, поскольку корпус редуктора, кронштейны и направляющие изготовлены из литого алюминиевого сплава.