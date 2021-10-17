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Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21
4.4
13
10 040 ₽
11 980 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21
    Арт. Х145361
    4.4
    13
    Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21
    Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21
    Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21
    Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21
    Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21
    Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21
      Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21
      Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21
      Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21
      Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21
      Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21
      Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21

      Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21

      • -1 940 ₽
      10 040 ₽
      11 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х145361
      4.4
      13

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Китай
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		4
      Все характеристики
      • -1 940 ₽
      10 040 ₽
      11 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21 предназначена для объемных и тяжелых работ с деревянным материалом, толщиной до 85 мм. Высокомощный двигатель (2 кВт) позволяет диску диаметром 235 мм развивать скорость в 4500 об/ мин. Наличие пылеотвода с функцией подключения пылесоса позволяет сохранить чистоту рабочего места. Инструмент прослужит долго, поскольку корпус редуктора, кронштейны и направляющие изготовлены из литого алюминиевого сплава.

        Преимущество

        • Корпус редуктора, кронштейны и направляющие изготовлены из литого аллюминиевого сплава
        • Система плавного запуска
        • Удобная в работе основная рукоятка
        • Прочная и надежная конструкция
        • Высокое качество реза