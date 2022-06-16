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Циркулярная пила для ламината Интерскол ДП-210/2000М 553.1.0.00
5.0
2
8 400 ₽
9 920 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Интерскол ДП-210/2000М 553.1.0.00
    Арт. О00000007642
    5.0
    2
    Циркулярная пила для ламината Интерскол ДП-210/2000М 553.1.0.00
    Циркулярная пила для ламината Интерскол ДП-210/2000М 553.1.0.00
      Циркулярная пила для ламината Интерскол ДП-210/2000М 553.1.0.00
      Циркулярная пила для ламината Интерскол ДП-210/2000М 553.1.0.00

      Циркулярная пила Интерскол ДП-210/2000М 553.1.0.00

      • -1 520 ₽
      8 400 ₽
      9 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007642
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		4
      Все характеристики
      • -1 520 ₽
      8 400 ₽
      9 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Интерскол ДП-210/2000М предназначена для пиления дерева, фанеры, ДСП, ОСП, МДФ и прочих композитных материалов. Может справляться с распиловкой цветного металла и пластика при наличии специальной оснастки.
        Благодаря мощному двигателю достигается стабильная работа даже при высоких нагрузках.
        Функция плавного пуска уменьшает нагрузку на сеть при включении инструмента, что продлевает его срок службы.
        Размер диска 210 мм позволяет работать с материалами толщиной до 74 мм.

        Преимущества

        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Высокая производительность пиления ИНТЕРСКОЛ ДП-210/2000М 553.1.0.00
        • Легкая стальная опорная платформа для распиливания материала под углами от прямого до 45 градусов
        • Простая, интуитивно понятная регулировка глубины и угла наклона реза
        • Обрезиненная основная и дополнительная рукоятки для надежного хвата
        • Кнопка блокировки шпинделя для удобной замены диска
        • Конструкция, предусматривающая доступ к щеткам без вскрытия корпуса