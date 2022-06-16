Циркулярная пила для ламината Интерскол ДП-210/2000М 553.1.0.00

Преимущества

Защита от непреднамеренного пуска

Высокая производительность пиления ИНТЕРСКОЛ ДП-210/2000М 553.1.0.00

Легкая стальная опорная платформа для распиливания материала под углами от прямого до 45 градусов

Простая, интуитивно понятная регулировка глубины и угла наклона реза

Обрезиненная основная и дополнительная рукоятки для надежного хвата

Кнопка блокировки шпинделя для удобной замены диска

Конструкция, предусматривающая доступ к щеткам без вскрытия корпуса

Циркулярная пила Интерскол ДП-210/2000М предназначена для пиления дерева, фанеры, ДСП, ОСП, МДФ и прочих композитных материалов. Может справляться с распиловкой цветного металла и пластика при наличии специальной оснастки.Благодаря мощному двигателю достигается стабильная работа даже при высоких нагрузках.Функция плавного пуска уменьшает нагрузку на сеть при включении инструмента, что продлевает его срок службы.Размер диска 210 мм позволяет работать с материалами толщиной до 74 мм.