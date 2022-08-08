Циркулярная дисковая пила Интерскол ДП-165/1300 551.1.0.70
Арт. О00000034825
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|4
- Дисковая пила Интерскол ДП-165/1300 551.1.0.70 служит для выполнения продольного и поперечного пиления дерева, фанеры, ДСП, ОСП, МДФ и прочих композитных материалов. Возможно оснащение специальными дисками для работы с пластиком, цветными металлами и алюминиевыми профилями. Мощный двигатель обеспечивает стабильную работу. Функция блокировки шпинделя сокращает время на замену оснастки. Легкая стальная опорная платформа подходит для распиливания материала под углами от прямого до 45 градусов.
Преимущества
- Прочная конструкция
- Твердосплавный пильный диск
- Защита от непреднамеренного пуска
- Простая регулировка глубины и угла наклона реза
- Длинный шнур питания для свободы передвижения
- Конструкция, предусматривающая доступ к щеткам без вскрытия корпуса
- Высокая производительность Интерскол ДП-165/1300 551.1.0.70
- Обрезиненная основная и дополнительная рукоятки для надежного хвата
- Все системы безопасности, требуемые нормативной документацией