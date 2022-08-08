Циркулярная дисковая пила Интерскол ДП-165/1300 551.1.0.70

Преимущества

Прочная конструкция

Твердосплавный пильный диск

Защита от непреднамеренного пуска

Простая регулировка глубины и угла наклона реза

Длинный шнур питания для свободы передвижения

Конструкция, предусматривающая доступ к щеткам без вскрытия корпуса

Высокая производительность Интерскол ДП-165/1300 551.1.0.70

Обрезиненная основная и дополнительная рукоятки для надежного хвата

Все системы безопасности, требуемые нормативной документацией

Дисковая пила Интерскол ДП-165/1300 551.1.0.70 служит для выполнения продольного и поперечного пиления дерева, фанеры, ДСП, ОСП, МДФ и прочих композитных материалов. Возможно оснащение специальными дисками для работы с пластиком, цветными металлами и алюминиевыми профилями. Мощный двигатель обеспечивает стабильную работу. Функция блокировки шпинделя сокращает время на замену оснастки. Легкая стальная опорная платформа подходит для распиливания материала под углами от прямого до 45 градусов.