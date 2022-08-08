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Интерскол Электропила ДП-235/2000М дисковая 554.1.0.00
5.0
1
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Сетевые циркулярные пилы
    Интерскол Электропила ДП-235/2000М дисковая 554.1.0.00
    Арт. О00000040609
    5.0
    1
    Интерскол Электропила ДП-235/2000М дисковая 554.1.0.00
    Интерскол Электропила ДП-235/2000М дисковая 554.1.0.00
    Интерскол Электропила ДП-235/2000М дисковая 554.1.0.00
    Интерскол Электропила ДП-235/2000М дисковая 554.1.0.00
      Интерскол Электропила ДП-235/2000М дисковая 554.1.0.00
      Интерскол Электропила ДП-235/2000М дисковая 554.1.0.00
      Интерскол Электропила ДП-235/2000М дисковая 554.1.0.00
      Интерскол Электропила ДП-235/2000М дисковая 554.1.0.00

      Интерскол Электропила ДП-235/2000М дисковая 554.1.0.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000040609
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина кабеля, м
      		4
      Мощность, Вт
      		2000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дисковая пила Интерскол ДП-235/2000М 14.1.1.21 предназначена для объемных и тяжелых работ с деревянным материалом, толщиной до 85 мм. Высокомощный двигатель (2 кВт) позволяет диску диаметром 235 мм развивать скорость в 4500 об/ мин. Наличие пылеотвода с функцией подключения пылесоса позволяет сохранить чистоту рабочего места. Инструмент прослужит долго, поскольку корпус редуктора, кронштейны и направляющие изготовлены из литого алюминиевого сплава.

        Преимущества 

        • Корпус редуктора, кронштейны и направляющие изготовлены из литого аллюминиевого сплава
        • Система плавного запуска
        • Удобная в работе основная рукоятка
        • Прочная и надежная конструкция
        • Высокое качество реза