В этом разделе «Бигам» представляет широкий выбор трапов, которые устанавливаются в канализационный слив под лотком душевой кабины или ванны. Все отображаемые модели оснащены нержавеющей решеткой, имеют небольшие габариты, могут быть с вертикальным, угловым или горизонтальным типом установки.

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