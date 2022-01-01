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Канализационные фитинги

Трапы канализационные

Найдено: 4 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить трапы канализационные в городе Ярославль по цене от 505 до 1180 рублей. В наличии более 4 наименований. Трапы канализационные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Трап для душа вертикальный выпуск на канализационные трубы 110, регулируемая решетка 15х15 нерж. с сухим затвором (уп.6шт) TQ1712, в душевой лоток
1 180 ₽
Трап для душа вертикальный выпуск на канализационные трубы 110, регулируемая решетка 15х15 нерж. с сухим затвором (уп.6шт) TQ1712, в душевой лоток
Трап для душа, горизонтальный выпуск на канализационные трубы 50, регулируемый, решетка 12х12 металлическая, сухой гидрозатвор (уп. 10шт.) TQ5614, в душевой поддон
840 ₽
Трап для душа, горизонтальный выпуск на канализационные трубы 50, регулируемый, решетка 12х12 металлическая, сухой гидрозатвор (уп. 10шт.) TQ5614, в душевой поддон
Трап для душа, горизонтальный выпуск на канализационные трубы 110, регулируемый, решетка 15х15 из нержавеющей стали, сухой затвор (уп. 6шт) TQ1612, в душевые лотки
940 ₽
Трап для душа, горизонтальный выпуск на канализационные трубы 110, регулируемый, решетка 15х15 из нержавеющей стали, сухой затвор (уп. 6шт) TQ1612, в душевые лотки
Трап для душа, вертикальный выпуск на канализационные трубы 50, регулируемый с решеткой 12х12 металлической, сухой затвор (уп. 10шт.) TQ5714, для душевой
505 ₽
Трап для душа, вертикальный выпуск на канализационные трубы 50, регулируемый с решеткой 12х12 металлической, сухой затвор (уп. 10шт.) TQ5714, для душевой