В этом разделе предлагаются к выбору канализационные тройники, основное назначение которых - соединение унитаза с канализацией и отвод воды в нее. Представляют собой трубку из полипропилена различного диаметра (110х110, 110х110х90 см, 50х50 и др.), угла наклона, бывают оснащены уплотнительной муфтой или ревизией.

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