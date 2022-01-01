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Канализационные фитинги

Тройники канализационные

Найдено: 16 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить тройники канализационные в городе Ярославль по цене от 28 до 375 рублей. В наличии более 16 наименований. Тройники канализационные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Тройник КОНТУР PP кан. D40Х40/90 СТАНДАРТ, цвет серый
70 ₽
Тройник КОНТУР PP кан. D40Х40/90 СТАНДАРТ, цвет серый
Тройник для канализационной трубы КОНТУР PP кан. D40Х40/45 СТАНДАРТ
60 ₽
Тройник для канализационной трубы КОНТУР PP кан. D40Х40/45 СТАНДАРТ
Тройник для трубы внутренней канализации КОНТУР PP кан. D50Х40/90 СТАНДАРТ
100 ₽
Тройник для трубы внутренней канализации КОНТУР PP кан. D50Х40/90 СТАНДАРТ
Тройник для канализационной трубы Контур 110/50/45 ДК106, полипропилен
135 ₽
Тройник для канализационной трубы Контур 110/50/45 ДК106, полипропилен
PP Тройник кан. D50х50/90 СТАНДАРТ КОНТУР, фитинг из полипропилена
70 ₽
PP Тройник кан. D50х50/90 СТАНДАРТ КОНТУР, фитинг из полипропилена
Тройник ПОЛИТЭК Ф40-40-45, диаметр трубы 40 мм, угол наклона 45, тип материала фитинга - полипропилен
28 ₽
Тройник ПОЛИТЭК Ф40-40-45, диаметр трубы 40 мм, угол наклона 45, тип материала фитинга - полипропилен
Тройник ПОЛИТЭК Ф40-40-90, диаметр трубы 40 мм, угол наклона фитинга 90, тип материала полипропилен
28 ₽
Тройник ПОЛИТЭК Ф40-40-90, диаметр трубы 40 мм, угол наклона фитинга 90, тип материала полипропилен
Тройник КОНТУР 110*110/45 ПП, диаметр фитинга 110 мм, угол наклона 45, для полипропиленовых труб внутри дома
185 ₽
Тройник КОНТУР 110*110/45 ПП, диаметр фитинга 110 мм, угол наклона 45, для полипропиленовых труб внутри дома
Тройник КОНТУР ф110x110 45гр. рыжий, диаметр фитинга 110 мм, угол наклона 45, тип материала полипропилен
250 ₽
Тройник КОНТУР ф110x110 45гр. рыжий, диаметр фитинга 110 мм, угол наклона 45, тип материала полипропилен
Тройник КОНТУР ф110x110 90гр. рыжий, диаметр фитинга 110 мм, для дома, полипропилен
250 ₽
Тройник КОНТУР ф110x110 90гр. рыжий, диаметр фитинга 110 мм, для дома, полипропилен
Тройник Контур 110/50/90 ДК107, внутренний диаметр трубы 110x50
135 ₽
Тройник Контур 110/50/90 ДК107, внутренний диаметр трубы 110x50
Тройник для трубы внутренней канализации 50*50/45" РР КОНТУР
70 ₽
Тройник для трубы внутренней канализации 50*50/45" РР КОНТУР
Тройник КОНТУР ПП 110*110/90, тип материала - полипропилен, для дома
170 ₽
Тройник КОНТУР ПП 110*110/90, тип материала - полипропилен, для дома
Тройник Агригазполимер (160-160-45 мм), тип материала - полипропилен, для дома
375 ₽
Тройник Агригазполимер (160-160-45 мм), тип материала - полипропилен, для дома
Тройник ПОЛИТЭК Ф50-40-90, диаметр фитинга 50 / 40, для внутренних труб дома, угол наклона 90, полипропилен
31 ₽
Тройник ПОЛИТЭК Ф50-40-90, диаметр фитинга 50 / 40, для внутренних труб дома, угол наклона 90, полипропилен