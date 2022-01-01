Тройник 50*50/45" РР Контур
Арт. X1697617
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Угол наклона, град
|45
|
Цвет
|серый
- Тройник 50*50/45" РР КОНТУР используется в разработке инженерных систем, в частности во внутренней канализации. Полипропиленовые трубы и фитинги, соединяясь между собой, создают систему трубопроводов, с помощью которых стоки выводятся во внешнюю канализацию безнапорным способом.
Преимущества
- Стойкость к агрессивным средам
- Долговечность и практичность
- Устойчивость канализации ПП к коррозии
- Не зарастание внутренней поверхности
- Легкость и простота монтажа
- Экологическая безопасность