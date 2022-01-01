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Тройник 50*50/45" РР Контур
70 ₽
Тройники канализационные
    Тройник 50*50/45" РР Контур
    Арт. X1697617
    Тройник 50*50/45" РР Контур

      Тройник 50*50/45" РР Контур

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1697617

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угол наклона, град
      		45
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник 50*50/45" РР КОНТУР используется в разработке инженерных систем, в частности во внутренней канализации. Полипропиленовые трубы и фитинги, соединяясь между собой, создают систему трубопроводов, с помощью которых стоки выводятся во внешнюю канализацию безнапорным способом. 

        Преимущества

        • Стойкость к агрессивным средам
        • Долговечность и практичность
        • Устойчивость канализации ПП к коррозии
        • Не зарастание внутренней поверхности
        • Легкость и простота монтажа
        • Экологическая безопасность