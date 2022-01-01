Преимущества

Стойкость к агрессивным средам

Долговечность и практичность

Устойчивость канализации ПП к коррозии

Не зарастание внутренней поверхности

Легкость и простота монтажа

Экологическая безопасность

Тройник 50*50/45" РР КОНТУР используется в разработке инженерных систем, в частности во внутренней канализации. Полипропиленовые трубы и фитинги, соединяясь между собой, создают систему трубопроводов, с помощью которых стоки выводятся во внешнюю канализацию безнапорным способом.