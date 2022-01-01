В этой категории представлены канализационные отводы. Основное назначение этих труб состоит в соединении слива унитаза с канализацией. Отводы имеют разный диаметр и цвет (серый, белый), обладают гофрированной или гладкой поверхностью раструба, изготовлены из надежного материала (полипропиленовые или пластиковые).

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