Отвод Контур (15°, 50 мм)
Арт. X169780551
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угол наклона, град
|15
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Цвет
|серый
- Используется для изменения направления прокладки труб в ходе монтажа. Благодаря канализационным отводам можно повернуть трубу в любую сторону. Это особенно востребовано, когда монтируются сложные трубопроводные системы и необходимо обогнуть угол или архитектурный выступ.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость
- Длительный срок службы