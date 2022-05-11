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Отвод Контур (15°, 50 мм)
5.0
3
55 ₽
Отводы канализационные
    Отвод Контур (15°, 50 мм)
    Арт. X169780551
    5.0
    3
    Отвод Контур (15°, 50 мм)

      Отвод Контур (15°, 50 мм)

      55 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169780551
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угол наклона, град
      		15
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      55 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Используется для изменения направления прокладки труб в ходе монтажа. Благодаря канализационным отводам можно повернуть трубу в любую сторону. Это особенно востребовано, когда монтируются сложные трубопроводные системы и необходимо обогнуть угол или архитектурный выступ.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость
        • Длительный срок службы