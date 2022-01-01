Интернет-магазин «Бигам» предлагает большое количество товаров для ванных комнат и душевых. Среди них большой популярностью пользуются полотенцесушители. Можно выбрать змеевик любого вида: встраиваемые и напольные, водяные и электрические, u-образной или e-образной формы, а также из различных материалов.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить полотенцесушители в городе Ярославль по цене от 876 до 20290 рублей. В наличии более 40 наименований. Полотенцесушители можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.