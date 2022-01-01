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Мебель и аксессуары для ванных комнат

Полотенцесушители

Найдено: 40 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить полотенцесушители в городе Ярославль по цене от 876 до 20290 рублей. В наличии более 40 наименований. Полотенцесушители можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Полотенцесушитель для ванны Металлоизделия (ширина 500 мм, высота 400 мм, м-образный тип формы, цвет хром)
3 670 ₽
Полотенцесушитель для ванны Металлоизделия (ширина 500 мм, высота 400 мм, м-образный тип формы, цвет хром)
Полотенцесушитель Металлоизделия с полкой для полотенец (ширина 500 мм, высота 500 мм, хром, в душевые)
4 020 ₽
Полотенцесушитель Металлоизделия с полкой для полотенец (ширина 500 мм, высота 500 мм, хром, в душевые)
Полотенцесушитель для ванны Металлоизделия (ширина 500 мм, высота 600 мм, хром, в душевые)
5 350 ₽
Полотенцесушитель для ванны Металлоизделия (ширина 500 мм, высота 600 мм, хром, в душевые)
Полотенцесушитель Арфа (габариты 500x500, полки, цвет хром, для ванной, в душевые, е-образный тип формы)
1 850 ₽
Полотенцесушитель Арфа (габариты 500x500, полки, цвет хром, для ванной, в душевые, е-образный тип формы)
Полотенцесушитель Металлоизделия Арфа (ширина 610, высота 536 мм, тип фокстрот, полки, цвет хром, для ванной, в душевые)
5 420 ₽
Полотенцесушитель Металлоизделия Арфа (ширина 610, высота 536 мм, тип фокстрот, полки, цвет хром, для ванной, в душевые)
Полотенцесушитель Металлоизделия Омега для ванной (ширина 500 мм, высота 800 мм, цвет хром, тип формы лесенка, 9 перемычек)
10 200 ₽
Полотенцесушитель Металлоизделия Омега для ванной (ширина 500 мм, высота 800 мм, цвет хром, тип формы лесенка, 9 перемычек)
Электрический полотенцесушитель ATLANTIC CH 300W 850403 с терморегулятором, для ванны, тип лесенка, 16 перемычек, цвет хром, с кабелем
20 290 ₽
Электрический полотенцесушитель ATLANTIC CH 300W 850403 с терморегулятором, для ванны, тип лесенка, 16 перемычек, цвет хром, с кабелем
Полотенцесушитель электрический ATLANTIC NW 300W 850303 с терморегулятором, тип лесенка, 13 перемычек, белого цвета, с кабелем
14 990 ₽
Полотенцесушитель электрический ATLANTIC NW 300W 850303 с терморегулятором, тип лесенка, 13 перемычек, белого цвета, с кабелем