Насосная станция Aquario Auto AJC-125C, 24 л

Преимущества

Реле давления

Манометр для контроля давления

В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний удлинённый эжектор

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле

Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости

Надежность AQUARIO Auto Ajc-125C 7615

Станция AQUARIO Auto Ajc-125C 7615 служит для повышения давления в водоснабжении частного домостроения. Качает чистую пресную воду из колодцев, скважин, открытых водоёмов и пр. Гидроаккумулятор служит для поддержания давления и предотвращения гидроудара, что обеспечивает бережную эксплуатацию насоса.