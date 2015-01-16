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Насосная станция Aquario Auto AJC-125C, 24 л
4.5
4
23 310 ₽
23 312 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Насосная станция Aquario Auto AJC-125C, 24 л
Арт. X1692022
4.5
4
Насосная станция Aquario Auto AJC-125C, 24 л
Насосная станция Aquario Auto AJC-125C, 24 л
Насосная станция Aquario Auto AJC-125C, 24 л
  • Персональная скидка
Насосная станция Aquario Auto AJC-125C, 24 л
Насосная станция Aquario Auto AJC-125C, 24 л
Насосная станция Aquario Auto AJC-125C, 24 л

Насосная станция Aquario Auto AJC-125C, 24 л

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23 310 ₽
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за штуку
Цена интернет магазина
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  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X1692022
4.5
4

Характеристики

Производитель
Aquario
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Для повышения давления
Да
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 ₽
23 310 ₽
23 312 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Станция AQUARIO Auto Ajc-125C 7615 служит для повышения давления в водоснабжении частного домостроения. Качает чистую пресную воду из колодцев, скважин, открытых водоёмов и пр. Гидроаккумулятор служит для поддержания давления и предотвращения гидроудара, что обеспечивает бережную эксплуатацию насоса.

    Преимущества

    • Реле давления
    • Манометр для контроля давления
    • В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний удлинённый эжектор
    • Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
    • Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
    • Надежность AQUARIO Auto Ajc-125C 7615