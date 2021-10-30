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Электрическая насосная станция Aquario Auto ADB-35, 430 Вт
3.4
5
9 490 ₽
12 810 ₽
Насосные станции водоснабжения
    Электрическая насосная станция Aquario Auto ADB-35, 430 Вт
    Арт. X1692012
    3.4
    5
    Электрическая насосная станция Aquario Auto ADB-35, 430 Вт
    Электрическая насосная станция Aquario Auto ADB-35, 430 Вт
    Электрическая насосная станция Aquario Auto ADB-35, 430 Вт
      Электрическая насосная станция Aquario Auto ADB-35, 430 Вт
      Электрическая насосная станция Aquario Auto ADB-35, 430 Вт
      Электрическая насосная станция Aquario Auto ADB-35, 430 Вт

      Электрическая насосная станция Aquario Auto ADB-35, 430 Вт

      • -3 320 ₽
      9 490 ₽
      12 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1692012
      3.4
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Для повышения давления
      		Да
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      • -3 320 ₽
      9 490 ₽
      12 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • При создании автономной системы водоснабжения наиболее практичным решением будет приобретение насосной станции. Станция AQUARIO AUTO ADB-35 является компактным и производительным оборудованием, которая способна откачивать воду с глубины до 7 метров. Источником воды для нее может служить как открытый природный водоем, так и резервуары, сделанные человеком: колодцы, скважины, бассейны. Станция оснащена автономным режимом работы, в ходе которого она перекачивает до 25 литров в минуту. Она имеет реле давления, оборудована воздушным охлаждением и автоматическим включением/выключением. Корпус насосной части обладает напылением, защищающим его от ржавчины. Купить насосную станцию AQUARIO AUTO ADB-35 можно на дачу, в загородный дом или в частный сад.

        Преимущества

        • Максимальная производительность – 25 литров в минуту
        • Возможность подъема воды на высоту до 35 метров
        • Мощность 430 Вт
        • Надежный электродвигатель
        • Наличие реле давления
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Рабочее колесо из латуни
        • Корпус насосной части из чугуна с антикоррозионным напылением

        Комплектация

        • Насосная станция в сборе
        • Руководство по эксплуатации
        • Упаковка