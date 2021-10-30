Электрическая насосная станция Aquario Auto ADB-35, 430 Вт

При создании автономной системы водоснабжения наиболее практичным решением будет приобретение насосной станции. Станция AQUARIO AUTO ADB-35 является компактным и производительным оборудованием, которая способна откачивать воду с глубины до 7 метров. Источником воды для нее может служить как открытый природный водоем, так и резервуары, сделанные человеком: колодцы, скважины, бассейны. Станция оснащена автономным режимом работы, в ходе которого она перекачивает до 25 литров в минуту. Она имеет реле давления, оборудована воздушным охлаждением и автоматическим включением/выключением. Корпус насосной части обладает напылением, защищающим его от ржавчины. Купить насосную станцию AQUARIO AUTO ADB-35 можно на дачу, в загородный дом или в частный сад.

Преимущества

Максимальная производительность – 25 литров в минуту

Возможность подъема воды на высоту до 35 метров

Мощность 430 Вт

Надежный электродвигатель

Наличие реле давления

Воздушное охлаждение двигателя

Рабочее колесо из латуни

Корпус насосной части из чугуна с антикоррозионным напылением

Комплектация