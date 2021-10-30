Электрическая насосная станция Aquario Auto ADB-35, 430 Вт
Арт. X1692012
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Италия
|
Для повышения давления
|Да
|
Частотное регулирование
|без частотного регулирования
С этим товаром смотрят
- При создании автономной системы водоснабжения наиболее практичным решением будет приобретение насосной станции. Станция AQUARIO AUTO ADB-35 является компактным и производительным оборудованием, которая способна откачивать воду с глубины до 7 метров. Источником воды для нее может служить как открытый природный водоем, так и резервуары, сделанные человеком: колодцы, скважины, бассейны. Станция оснащена автономным режимом работы, в ходе которого она перекачивает до 25 литров в минуту. Она имеет реле давления, оборудована воздушным охлаждением и автоматическим включением/выключением. Корпус насосной части обладает напылением, защищающим его от ржавчины. Купить насосную станцию AQUARIO AUTO ADB-35 можно на дачу, в загородный дом или в частный сад.
Преимущества
- Максимальная производительность – 25 литров в минуту
- Возможность подъема воды на высоту до 35 метров
- Мощность 430 Вт
- Надежный электродвигатель
- Наличие реле давления
- Воздушное охлаждение двигателя
- Рабочее колесо из латуни
- Корпус насосной части из чугуна с антикоррозионным напылением
Комплектация
- Насосная станция в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка