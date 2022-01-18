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Насосная станция водоснабжения Aquario AJC-125C, 50 л
3.3
3
26 256 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Насосная станция водоснабжения Aquario AJC-125C, 50 л
Арт. X1692044
3.3
3
Насосная станция водоснабжения Aquario AJC-125C, 50 л
Насосная станция водоснабжения Aquario AJC-125C, 50 л
Насосная станция водоснабжения Aquario AJC-125C, 50 л
  • Персональная скидка
Насосная станция водоснабжения Aquario AJC-125C, 50 л
Насосная станция водоснабжения Aquario AJC-125C, 50 л
Насосная станция водоснабжения Aquario AJC-125C, 50 л

Насосная станция водоснабжения Aquario AJC-125C, 50 л

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26 256 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X1692044
3.3
3

Характеристики

Производитель
Aquario
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Для повышения давления
Да
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
26 256 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Станция AQUARIO Auto Ajc-125C (50л) 7616 предназначена для перекачивания пресной воды из колодцев, скважин и т.п. с глубиной залегания воды до 8.5м. Имеет гидроаккумулятор емкостью 50 л, который служит для поддержания давления и предотвращения гидроудара, что обеспечивает бережную эксплуатацию насоса.

    Преимущества

    • Реле давления
    • Манометр для контроля давления
    • В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний удлинённый эжектор
    • Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
    • Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
    • Гидроаккумулятор 50 л
    • Надежность AQUARIO Auto Ajc-125C (50л) 7616