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Насосная станция водоснабжения Aquario AJC-125C, 50 л
Арт. X1692044
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Станция AQUARIO Auto Ajc-125C (50л) 7616 предназначена для перекачивания пресной воды из колодцев, скважин и т.п. с глубиной залегания воды до 8.5м. Имеет гидроаккумулятор емкостью 50 л, который служит для поддержания давления и предотвращения гидроудара, что обеспечивает бережную эксплуатацию насоса.
Преимущества
- Реле давления
- Манометр для контроля давления
- В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний удлинённый эжектор
- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
- Гидроаккумулятор 50 л
- Надежность AQUARIO Auto Ajc-125C (50л) 7616