Насосная станция водоснабжения Aquario AJC-125C, 50 л

Преимущества

Реле давления

Манометр для контроля давления

В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний удлинённый эжектор

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле

Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости

Гидроаккумулятор 50 л

Надежность AQUARIO Auto Ajc-125C (50л) 7616

Станция AQUARIO Auto Ajc-125C (50л) 7616 предназначена для перекачивания пресной воды из колодцев, скважин и т.п. с глубиной залегания воды до 8.5м. Имеет гидроаккумулятор емкостью 50 л, который служит для поддержания давления и предотвращения гидроудара, что обеспечивает бережную эксплуатацию насоса.