Станция водоснабжения Aquario AJC-100B, 50 л

Преимущества

Двигатель насоса воздушного охлаждения, однофазный, асинхронный , с короткозамкнутым ротором , пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле

Параметры сети питания - 220В, 50Гц

Класс теплостойкости изоляции двигателя – В

Класс защиты двигателя – IP44

Тип рабочего колеса –центробежное, отбалансированное

В конструкции гидравлической части используется диффузор и трубка Вентури.

Материал диффузора и трубки Вентури - технополимер

Материал обмотки статора – 100% медь

Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь

Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304

Материал корпуса насосной части – чугун

Материал рабочего колеса – латунь

Емкость гидроаккамулятора - 24л или 50 л

Материал мембраны гидроаккумулятора – этилен-пропиленовый каучук (EPDM)

Автоматическая насосная станция - это полностью автоматический агрегат, состоящий из насоса, гидроаккумулятора (мембранного бака), реле давления, контрольных и соединительных элементов. Работает в автоматическом режиме, включается и выключается в зависимости от пользования водой. Насосная станция модели AUTO AJC100B предназначена для перекачивания чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды до 8,5м.