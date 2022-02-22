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Станция водоснабжения Aquario AJC-100B, 50 л
5.0
2
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Aquario AJC-100B, 50 л
    Арт. X1692043
    5.0
    2
    Станция водоснабжения Aquario AJC-100B, 50 л
    Станция водоснабжения Aquario AJC-100B, 50 л
    Станция водоснабжения Aquario AJC-100B, 50 л
      Станция водоснабжения Aquario AJC-100B, 50 л
      Станция водоснабжения Aquario AJC-100B, 50 л
      Станция водоснабжения Aquario AJC-100B, 50 л

      Станция водоснабжения Aquario AJC-100B, 50 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692043
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Автоматическая насосная станция - это полностью автоматический агрегат, состоящий из насоса, гидроаккумулятора (мембранного бака), реле давления, контрольных и соединительных элементов. Работает в автоматическом режиме, включается и выключается в зависимости от пользования водой. Насосная станция модели AUTO AJC100B предназначена для перекачивания чистой холодной  пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п.  с глубиной залегания воды до 8,5м.

        Преимущества

        • Двигатель насоса воздушного охлаждения, однофазный, асинхронный , с короткозамкнутым ротором , пусковым конденсатором и встроенным защитным  тепловым реле
        • Параметры сети питания - 220В, 50Гц
        • Класс теплостойкости изоляции двигателя – В
        • Класс защиты двигателя – IP44
        • Тип рабочего колеса –центробежное, отбалансированное
        • В конструкции гидравлической части используется диффузор и трубка Вентури.
        • Материал диффузора и трубки Вентури - технополимер
        • Материал обмотки статора – 100% медь
        • Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь 
        • Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304
        • Материал корпуса насосной части – чугун 
        • Материал рабочего колеса – латунь
        • Емкость гидроаккамулятора - 24л или 50 л
        • Материал мембраны гидроаккумулятора – этилен-пропиленовый каучук (EPDM)