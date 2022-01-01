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Станция водоснабжения AQUARIO AJC-80 AUTO
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Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения AQUARIO AJC-80 AUTO
    Арт. X1692034
    Станция водоснабжения AQUARIO AJC-80 AUTO
    Станция водоснабжения AQUARIO AJC-80 AUTO
    Станция водоснабжения AQUARIO AJC-80 AUTO
      Станция водоснабжения AQUARIO AJC-80 AUTO
      Станция водоснабжения AQUARIO AJC-80 AUTO
      Станция водоснабжения AQUARIO AJC-80 AUTO

      Станция водоснабжения AQUARIO AJC-80 AUTO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692034

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автоматизированная насосная станция AQUARIO 80 AUTO (для дачи) предназначена для организации забора воды из внешних источников и подачи ее конечным потребителям. Система может качать воду из водоемов или скважин глубиной до 8 м. Возможно применение системы для бытового потребления в загородном доме или коттедже, а также для полива приусадебных участков, теплиц, зоны, газонов и садов. Насосная станция автомат AQUARIO AJC-80 AUTO для дачи собрана с использованием латунного штуцера, на котором установлено реле давления, манометр и шланг в металлооплетке для подключения гидроаккумулятора. Это удобно для использования и регулировки реле. AQUARIO AJC-80 AUTO состоит из насоса и гидроаккумулятора, реле давления, соединительных и контрольных элементов. Цена AQUARIO 80 – одна из самых доступных в сегменте стоимости станций для дома и дачи.

        Преимущества:

        • Минимальные гидравлические потери.
        • Автоматический контроль уровня воды.
        • Защита от перегрева.


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