Станция водоснабжения AQUARIO AJC-80 AUTO

Автоматизированная насосная станция AQUARIO 80 AUTO (для дачи) предназначена для организации забора воды из внешних источников и подачи ее конечным потребителям. Система может качать воду из водоемов или скважин глубиной до 8 м. Возможно применение системы для бытового потребления в загородном доме или коттедже, а также для полива приусадебных участков, теплиц, зоны, газонов и садов. Насосная станция автомат AQUARIO AJC-80 AUTO для дачи собрана с использованием латунного штуцера, на котором установлено реле давления, манометр и шланг в металлооплетке для подключения гидроаккумулятора. Это удобно для использования и регулировки реле. AQUARIO AJC-80 AUTO состоит из насоса и гидроаккумулятора, реле давления, соединительных и контрольных элементов. Цена AQUARIO 80 – одна из самых доступных в сегменте стоимости станций для дома и дачи.

Преимущества:

Минимальные гидравлические потери.

Автоматический контроль уровня воды.

Защита от перегрева.





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