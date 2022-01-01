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Насосные станции водоснабжения

Мини-насосные станции

  • Вес, кг: до 12
Найдено: 29 товаров
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Мини-насосные станции в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 390 рублей до 14 800 рублей. В наличии более 20 наименований. Водяные мини-насосные станции применяются для водоснабжения частного дома или дачи из колодца (скважины). Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.