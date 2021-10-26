Преимущества

Надежность

Экономный расход электроэнергии

Легкий ввод в эксплуатацию

Манометрический выключатель включает и выключает насос при достижении заданного давления

Низкий уровень шума

Защита от перегрева - долгий срок службы насосной станции AL-KO HW 3000 Inox Classic 112846

Корпус насоса из нержавеющей стали

1-ступенчатый механизм подачи воды - производительность до 3100 л/ч

Манометр для контроля давления

Объемный ресивер на 17 литров

Ножки для прочной и надёжной установки насосной станции

Диаметр впускного/выпускного отверстия: G1 (33.3 мм)

Давление включения/выключения: 1.5 бар / 2.8 бар

Насосная станция AL-KO HW 3000 Inox Classic 112846 отличается автоматической бесшумной работой, экономичным расходом электроэнергии и долговечностью. Корпус выполнен из стойкой к ржавчине нержавеющей стали. Устройство обеспечивает подачу воды при постоянном давлении. Способно поднять воду на 35 метров. Производительность модели составляет 3100 л/ч. Масса равна 10.8 кг. Предусмотрены ножки для надежной установки насосной станции.