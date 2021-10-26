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Насосная станция Al-ko HW 3000 Inox Classic
4.0
2
9 990 ₽
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Inox Classic
    Арт. X16920694
    4.0
    2
    Насосная станция Al-ko HW 3000 Inox Classic

      Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Inox Classic

      9 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. X16920694
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      9 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насосная станция AL-KO HW 3000 Inox Classic 112846 отличается автоматической бесшумной работой, экономичным расходом электроэнергии и долговечностью. Корпус выполнен из стойкой к ржавчине нержавеющей стали. Устройство обеспечивает подачу воды при постоянном давлении. Способно поднять воду на 35 метров. Производительность модели составляет 3100 л/ч. Масса равна 10.8 кг. Предусмотрены ножки для надежной установки насосной станции.

        Преимущества

        • Надежность
        • Экономный расход электроэнергии
        • Легкий ввод в эксплуатацию
        • Манометрический выключатель включает и выключает насос при достижении заданного давления
        • Низкий уровень шума
        • Защита от перегрева - долгий срок службы насосной станции AL-KO HW 3000 Inox Classic 112846
        • Корпус насоса из нержавеющей стали
        • 1-ступенчатый механизм подачи воды - производительность до 3100 л/ч
        • Манометр для контроля давления
        • Объемный ресивер на 17 литров
        • Ножки для прочной и надёжной установки насосной станции
        • Диаметр впускного/выпускного отверстия: G1 (33.3 мм)
        • Давление включения/выключения: 1.5 бар / 2.8 бар