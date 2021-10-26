Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Inox Classic
Арт. X16920694
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Насосная станция AL-KO HW 3000 Inox Classic 112846 отличается автоматической бесшумной работой, экономичным расходом электроэнергии и долговечностью. Корпус выполнен из стойкой к ржавчине нержавеющей стали. Устройство обеспечивает подачу воды при постоянном давлении. Способно поднять воду на 35 метров. Производительность модели составляет 3100 л/ч. Масса равна 10.8 кг. Предусмотрены ножки для надежной установки насосной станции.
Преимущества
- Надежность
- Экономный расход электроэнергии
- Легкий ввод в эксплуатацию
- Манометрический выключатель включает и выключает насос при достижении заданного давления
- Низкий уровень шума
- Защита от перегрева - долгий срок службы насосной станции AL-KO HW 3000 Inox Classic 112846
- Корпус насоса из нержавеющей стали
- 1-ступенчатый механизм подачи воды - производительность до 3100 л/ч
- Манометр для контроля давления
- Объемный ресивер на 17 литров
- Ножки для прочной и надёжной установки насосной станции
- Диаметр впускного/выпускного отверстия: G1 (33.3 мм)
- Давление включения/выключения: 1.5 бар / 2.8 бар