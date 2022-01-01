Насосная станция Al-ko HWA 3600 113799
Арт. О00000030328
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Насосная станция AL-KO HWА 3600 113799 подойдет для организации полива на садово-огородных участках. Аппарат способен перекачивать чистую и слабо загрязненную воду из наземных резервуаров, водоемов и колодцев. Оснащен большим фильтром для защиты от повреждения крупными частицами. Корпус усилен стекловолокном, что обеспечивает надежность и долгий срок службы.
Преимущества
- Автоматическое, электронно управляемое водоснабжение с встроенной защитой от сухого хода
- Керамическое торцевое уплотнение - надежный герметичный и долговечный корпус
- Система Вентури - отличное всасывающее действие и эффективность движения потока воды
- Надежность - корпус насоса усилен стекловолокном
- Эргономичная ручка - комфортная транспортировка
- Большой фильтр грубой очистки от загрязнений
- AL-KO HWА 3600 113799 - водоснабжение с постоянным давлением