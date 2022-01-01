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Насосная станция Al-ko HWA 3600 113799
16 990 ₽
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция Al-ko HWA 3600 113799
    Арт. О00000030328
    Насосная станция Al-ko HWA 3600 113799
    Насосная станция Al-ko HWA 3600 113799
      Насосная станция Al-ko HWA 3600 113799
      Насосная станция Al-ko HWA 3600 113799

      Насосная станция Al-ko HWA 3600 113799

      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030328

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Насосная станция AL-KO HWА 3600 113799 подойдет для организации полива на садово-огородных участках. Аппарат способен перекачивать чистую и слабо загрязненную воду из наземных резервуаров, водоемов и колодцев. Оснащен большим фильтром для защиты от повреждения крупными частицами. Корпус усилен стекловолокном, что обеспечивает надежность и долгий срок службы.

        Преимущества

        • Автоматическое, электронно управляемое водоснабжение с встроенной защитой от сухого хода
        • Керамическое торцевое уплотнение - надежный герметичный и долговечный корпус
        • Система Вентури - отличное всасывающее действие и эффективность движения потока воды
        • Надежность - корпус насоса усилен стекловолокном
        • Эргономичная ручка - комфортная транспортировка
        • Большой фильтр грубой очистки от загрязнений
        • AL-KO HWА 3600 113799 - водоснабжение с постоянным давлением