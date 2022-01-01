Насосная станция Al-ko HWA 3600 113799

Преимущества

Автоматическое, электронно управляемое водоснабжение с встроенной защитой от сухого хода

Керамическое торцевое уплотнение - надежный герметичный и долговечный корпус

Система Вентури - отличное всасывающее действие и эффективность движения потока воды

Надежность - корпус насоса усилен стекловолокном

Эргономичная ручка - комфортная транспортировка

Большой фильтр грубой очистки от загрязнений

AL-KO HWА 3600 113799 - водоснабжение с постоянным давлением

Насосная станция AL-KO HWА 3600 113799 подойдет для организации полива на садово-огородных участках. Аппарат способен перекачивать чистую и слабо загрязненную воду из наземных резервуаров, водоемов и колодцев. Оснащен большим фильтром для защиты от повреждения крупными частицами. Корпус усилен стекловолокном, что обеспечивает надежность и долгий срок службы.