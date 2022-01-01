Насосы для канализации
Найдено: 35 товаров
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Насосы для канализации в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 290 рублей до 102 971 рубль. В наличии более 52 наименования. Канализационные насосы позволяют организовать бытовую канализацию в частном доме или на даче, к примеру для кухни с принудительным сливом и отводом воды. Таким образом повышается комфорт пребывания за городом. Насосы для канализации бывают встроенные и погружные дренажные, выбирайте в зависимости от своих нужд. Купить канализационную установку вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.