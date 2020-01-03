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Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
4.2
12
6 100 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Арт. X1691255104
4.2
12
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
  • Персональная скидка
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401

Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401

Дарим скидки за
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6 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1691255104
4.2
12

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внешняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Насос погружной Джилекс 230/8 Ф 5401 это электроприбор, который применяется для откачивания из трубопровода сточных, а из подвальных и складских помещений - грунтовых вод. Насос производит осушение резервуаров с примесями, размер частиц которых не превышает трех с половиной сантиметров. Производительность прибора при максимальной нагрузке достигает двухсот тридцати литров в минуту, что позволяет быстро и эффективно откачать воду. Джилекс фекальник 230/8 Ф 5401 оснащен выключателем поплавкового типа, который предотвращает холостой ход насоса при отсутствии воды. С помощью выемки в корпусе можно менять высоту поплавка, и с ним - уровень воды, при достижении которого насос будет отключаться автоматически. Наличие ручки помогает переносить насос по рабочей площади и облегчает транспортировку. Его легко обслуживать, и можно без проблем хранить в гараже, мастерской или кладовке. Джилекс 230/8 купить полезно для жилых и общественных помещений, в которых нет возможности провести централизованную канализационную систему.

    Преимущества

    • Мощность свыше 500 Ватт
    • Малые габариты
    • Легкость транспортировки
    • Отсутствие сложности в сервисе
    • Поплавковый выключатель
    • Устойчивый бак
    • Работа от обычной сети

    Комплектация

    • Насос в сборе
    • Патрубок 90°
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка