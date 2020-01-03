Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401

Насос погружной Джилекс 230/8 Ф 5401 это электроприбор, который применяется для откачивания из трубопровода сточных, а из подвальных и складских помещений - грунтовых вод. Насос производит осушение резервуаров с примесями, размер частиц которых не превышает трех с половиной сантиметров. Производительность прибора при максимальной нагрузке достигает двухсот тридцати литров в минуту, что позволяет быстро и эффективно откачать воду. Джилекс фекальник 230/8 Ф 5401 оснащен выключателем поплавкового типа, который предотвращает холостой ход насоса при отсутствии воды. С помощью выемки в корпусе можно менять высоту поплавка, и с ним - уровень воды, при достижении которого насос будет отключаться автоматически. Наличие ручки помогает переносить насос по рабочей площади и облегчает транспортировку. Его легко обслуживать, и можно без проблем хранить в гараже, мастерской или кладовке. Джилекс 230/8 купить полезно для жилых и общественных помещений, в которых нет возможности провести централизованную канализационную систему.

Преимущества

Мощность свыше 500 Ватт

Малые габариты

Легкость транспортировки

Отсутствие сложности в сервисе

Поплавковый выключатель

Устойчивый бак

Работа от обычной сети

Комплектация