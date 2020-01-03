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Фекальный погружной насос Джилекс 230/8 Ф 5401
Арт. X1691255104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
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- Насос погружной Джилекс 230/8 Ф 5401 это электроприбор, который применяется для откачивания из трубопровода сточных, а из подвальных и складских помещений - грунтовых вод. Насос производит осушение резервуаров с примесями, размер частиц которых не превышает трех с половиной сантиметров. Производительность прибора при максимальной нагрузке достигает двухсот тридцати литров в минуту, что позволяет быстро и эффективно откачать воду. Джилекс фекальник 230/8 Ф 5401 оснащен выключателем поплавкового типа, который предотвращает холостой ход насоса при отсутствии воды. С помощью выемки в корпусе можно менять высоту поплавка, и с ним - уровень воды, при достижении которого насос будет отключаться автоматически. Наличие ручки помогает переносить насос по рабочей площади и облегчает транспортировку. Его легко обслуживать, и можно без проблем хранить в гараже, мастерской или кладовке. Джилекс 230/8 купить полезно для жилых и общественных помещений, в которых нет возможности провести централизованную канализационную систему.
Преимущества
- Мощность свыше 500 Ватт
- Малые габариты
- Легкость транспортировки
- Отсутствие сложности в сервисе
- Поплавковый выключатель
- Устойчивый бак
- Работа от обычной сети
Комплектация
- Насос в сборе
- Патрубок 90°
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка