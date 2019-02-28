Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу насоса без постоянного контроля со стороны пользователя: отслеживает уровень воды и, при необходимости, приостанавливает работу агрегата (при критически низком уровне жидкости) или запускает его (при подъеме воды). Этот прибор, как правило, устанавливается на насосах погружного типа.

Дренажные насосы со встроенными поплавковыми выключателями бывают облегченного и тяжелого типа. Первые имеют помпу с поплавком и используются для перекачки чистой и слабозагрязненной воды. Тяжелые насосы предназначены для жидкостей с большим количеством примесей и используются в сложных условиях: в канализации, при осушении затопленных помещений, выкачивании сточных и дождевых вод.

Поплавковый выключатель состоит из нескольких элементов:

пластиковый корпус, наполненный воздухом,

переключатель с рычагом (размыкатель),

шарик из стали,

провода (подключаются к открытому и закрытому контакту).

При опускании или поднятии поплавка стальной шарик меняет свое положение и переключает рычаг, который воздействует на контакты переключателя. От последнего тянутся провода непосредственно к насосу. Переключатели бывают 2- и 3-хпроводные. С их помощью происходит разрыв электроцепи (выключение насоса) и соединение (включение), в зависимости от уровня воды. 2-хпроводные отслеживают только критическое снижение массы жидкости, 3-хпроводные более функциональны, так как защищают не только от сухого хода, но и от избытка воды и перелива. В этой системе 3-й провод является общим.

Кабель, идущий от поплавка к насосу, должен быть влагостойким, а сам корпус поплавка быть полностью герметичным. Полость ввода кабеля заполнена полимерной смолой, которая препятствует попаданию воды к проводам. Сам кабель и корпус поплавка устойчивы к воздействию агрессивных веществ: фекальных масс, технических жидкостей, спирта, кислот и др. Поверхность корпуса непористая, поэтому не цепляет грязь, песок и другие твердые частицы.

Как работает поплавок на дренажном насосе

Процесс работы поплавкового выключателя: при погружении насоса в резервуар с достаточным количеством воды поплавок всплывает на поверхность и включает насос. При снижении уровня жидкости поплавок начнет опускаться, и когда опустится ниже минимального уровня, устройство активизируется и остановит работу насоса.

При желании можно подключить один поплавок к двум насосам, но такая конструкция имеет низкую эффективность.

Обслуживание поплавкового выключателя

Правильная эксплуатация поплавкового выключателя обеспечит долговечность устройства. При использовании насоса для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды можно не беспокоиться об обслуживании поплавка. Если же прибор используется в канализации вместе с фекальным насосом, его следует очищать не реже 1 раза в месяц под сильной струей воды. Данные манипуляции позволят избежать опускания поплавка под тяжестью грязи, а также его прилипания к насосу или к трубе. Поплавковый выключатель, не справляющийся со своими функциями, подлежит обязательной замене, желательно специалистом.

При обнаружении мелких неисправностей можно выполнить ремонт насоса самостоятельно:

застревание прибора – освободить его своими руками; слабое крепление амортизатора – открыть поплавок дренажного насоса и плотнее закрутить гайки; не работает амортизатор – заменить его; заклинивание крыльчатки – очистить ее от налипшего мусора; обрыв или неисправность кабеля – отключить от сети насос и путем прощупывания найти поврежденный участок под изоляционным слоем. Замотать его изолентой.

Не следует самостоятельно пытаться исправить следующие неисправности:

Поломка клапана,

Обрыв штока,

Сгоревшая обмотка после короткого замыкания.

Это серьезные поломки, которые требуют вмешательства специалиста. Кроме того, ремонт и запчасти могут обойтись в ту же сумму, сколько стоит новый агрегат, поэтому в данном случае рациональнее будет приобрести новый насос.





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