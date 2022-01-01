Циркуляционные насосы
Найдено: 102 товара
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- 27 999 ₽220 В, 4.4 кгПроизводительность, л/мин: 125.25Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 165Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
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- 11 990 ₽220 В, 2.6 кгПроизводительность, л/мин: 48Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 45Высота подъема: 4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
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- 32 990 ₽220 В, 4.8 кгПроизводительность, л/мин: 173Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 250Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G2
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- 2 170 ₽5 180 ₽220 В, 2.9 кгПроизводительность, л/мин: 55Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 80Высота подъема: 2.4 мТрубное соединение, дюйм: внутренняя G1 1/2
- -3 010 ₽
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- 16 180 ₽220 В, 2.8 кгПроизводительность, л/мин: 71Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 60Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
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- 14 990 ₽220 В, 2.6 кгПроизводительность, л/мин: 62Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 100Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G2
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- 2 860 ₽6 490 ₽220 В, 3.1 кгПроизводительность, л/мин: 62Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 105Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- -3 630 ₽
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- 2 690 ₽5 380 ₽220 В, 3.6 кгПроизводительность, л/мин: 53Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 80Высота подъема: 2.4 мТрубное соединение, дюйм: внутренняя G1 1/4
- -2 690 ₽
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- 17 140 ₽220 В, 2.57 кгПроизводительность, л/мин: 46.67Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 25Высота подъема: 4.4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
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- 11 710 ₽14 550 ₽220 В, 3.16 кгПроизводительность, л/мин: 66.67Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 63Высота подъема: 5 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- -2 840 ₽
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- 12 600 ₽220 В, 2.6 кгПроизводительность, л/мин: 49Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 80Высота подъема: 4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G2
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- 4 820 ₽8 880 ₽220 В, 5.5 кгПроизводительность, л/мин: 89Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 155Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внутренняя G1 1/2
- -4 060 ₽
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- 12 712 ₽12 900 ₽220 В, 2.6 кгПроизводительность, л/мин: 25.05Монтажная длина: 160 ммМощность, Вт: 120Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G3/4
- -188 ₽
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- 3 495 ₽6 780 ₽220 В, 3.8 кгПроизводительность, л/мин: 62Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 105Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/4
- -3 285 ₽
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- 4 926 ₽9 380 ₽220 В, 5.6 кгПроизводительность, л/мин: 89Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 155Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внутренняя G1 1/2
- -4 454 ₽
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