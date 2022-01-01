Циркуляционные насосы используются в отопительных системах с целью повышения уровня давления при недостаточном напоре воды в радиаторах или трубах. Оснащены системой защиты от перегрева, ускоряют процесс обогрева помещения.

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