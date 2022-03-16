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Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
5.0
4
4 926 ₽
9 380 ₽
Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
    Арт. X16946178
    5.0
    4
    Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
    Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
    Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
    Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
    Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
    Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
    Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
    Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
    Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
      Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
      Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
      Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
      Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
      Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
      Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
      Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
      Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
      Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80

      Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80

      • -4 454 ₽
      4 926 ₽
      9 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16946178
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      • -4 454 ₽
      4 926 ₽
      9 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 32/80 3280 оснащен прочным и надежным чугунным корпусом. В данной модели предусмотрена регулировка скоростного режима. Насос оборудован мощным электродвигателем. Насос с мокрым ротором предназначен для работы в бытовых системах отопления и кондиционирования. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.

        Преимущества

        • Насос оснащен мощным электродвигателем с высоким рабочим ресурсом
        • Три скорости
        • Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания
        • Механическое управление
        • Насос с мокрым ротором
        • Ротор выполнен из нержавеющей стали