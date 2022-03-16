Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80

Преимущества

Насос оснащен мощным электродвигателем с высоким рабочим ресурсом

Три скорости

Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания

Механическое управление

Насос с мокрым ротором

Ротор выполнен из нержавеющей стали

Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 32/80 3280 оснащен прочным и надежным чугунным корпусом. В данной модели предусмотрена регулировка скоростного режима. Насос оборудован мощным электродвигателем. Насос с мокрым ротором предназначен для работы в бытовых системах отопления и кондиционирования. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.