Циркуляционный насос электрический Джилекс Циркуль 32/80
Арт. X16946178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 32/80 3280 оснащен прочным и надежным чугунным корпусом. В данной модели предусмотрена регулировка скоростного режима. Насос оборудован мощным электродвигателем. Насос с мокрым ротором предназначен для работы в бытовых системах отопления и кондиционирования. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.
Преимущества
- Насос оснащен мощным электродвигателем с высоким рабочим ресурсом
- Три скорости
- Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания
- Механическое управление
- Насос с мокрым ротором
- Ротор выполнен из нержавеющей стали