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Циркуляционные насосы

Насосы с сухим ротором

  • Тип ротора: сухой
Найдено: 2 товара
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  • Циркуляционный насос WILO PB-201 EA
    Нет в наличии
    Циркуляционный насос WILO PB-201 EA
    220 В, 9.5 кг
    Производительность, л/мин: 66.6
    Монтажная длина: 240 мм
    Мощность, Вт: 0
    Высота подъема: 20 м
    Трубное соединение, дюйм: внешняя G3/4
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  • Циркуляционный насос Grundfos TP 25-90/2 R
    Нет в наличии
    5.0
    Циркуляционный насос Grundfos TP 25-90/2 R
    220 В, 11.2 кг
    Производительность, л/мин: 131
    Монтажная длина: 180 мм
    Мощность, Вт: 370
    Высота подъема: 7 м
    Трубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
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Насосы с сухим ротором в интернет-магазине «Бигам» по цене от 11 133 рубля до 11 133 рубля. В наличии более 2 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.