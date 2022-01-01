Насосы с сухим ротором
Найдено: 2 товара
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- Нет в наличии220 В, 9.5 кгПроизводительность, л/мин: 66.6Монтажная длина: 240 ммМощность, Вт: 0Высота подъема: 20 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G3/4
- Нет в наличии220 В, 11.2 кгПроизводительность, л/мин: 131Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 370Высота подъема: 7 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
Насосы с сухим ротором в интернет-магазине «Бигам» по цене от 11 133 рубля до 11 133 рубля. В наличии более 2 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.