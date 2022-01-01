Немецкие насосы для отопления
Найдено: 10 товаров
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- 12 880 ₽220 В, 3.4 кгПроизводительность, л/мин: 66.67Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 48Высота подъема: 4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/4
- Персональная скидка
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- Нет в наличии220 В, 2.25 кгПроизводительность, л/мин: 50Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 45Высота подъема: 2 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- Нет в наличии220 В, 9.5 кгПроизводительность, л/мин: 66.6Монтажная длина: 240 ммМощность, Вт: 0Высота подъема: 20 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G3/4
- Нет в наличии220 В, 1.16 кгПроизводительность, л/мин: 11.6Монтажная длина: 80 ммМощность, Вт: 25Высота подъема: 1.2 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1/2
- Нет в наличии220 В, 3.36 кгПроизводительность, л/мин: 50Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 45Высота подъема: 2 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/4
- Нет в наличии220 В, 2 кгМощность, Вт: 83
- Нет в наличии220 В, 1.05 кгПроизводительность, л/мин: 11.67Монтажная длина: 80 ммМощность, Вт: 30Высота подъема: 1.4 мТрубное соединение, дюйм: внутренняя G1/2
- Нет в наличии220 В, 1.16 кгПроизводительность, л/мин: 11.69Монтажная длина: 80 ммМощность, Вт: 30Высота подъема: 1.4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1/2
- Нет в наличии220 В, 19.1 кгПроизводительность, л/мин: 366Монтажная длина: 250 ммМощность, Вт: 470Высота подъема: 9.4 мТрубное соединение, дюйм: на фланец DN40
- Нет в наличии220 В, 17.3 кгПроизводительность, л/мин: 230Монтажная длина: 220 ммМощность, Вт: 380Высота подъема: 10 мТрубное соединение, дюйм: на фланец DN32
Немецкие насосы для отопления в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 789 рублей до 33 150 рублей. В наличии более 13 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.