Циркуляционный насос GRUNDFOS UP 15-14BUT

Преимущества:

Установка насоса для циркуляции питьевой воды в системе горячего водоснабжения позволяет получать горячую воду сразу же после открытия крана.

Реле времени (таймер) автоматически включает и отключает насос через установленные интервалы времени.

Термостат отключает насос, когда температура воды достигает определенного значения (в диапазоне от 35°С до 65°С).

Насос оборудован ротором сферической формы, что практически исключает блокировку рабочего колеса содержащимися в воде примесями и известковыми отложениями.

Простой и надежный штекерный разъем обеспечивает легкое подключение насоса к электрической сети, упрощая его эксплуатацию.

Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 BUT используется в системах горячего водоснабжения и в небольших системах отопления.