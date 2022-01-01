Циркуляционный насос GRUNDFOS UP 15-14BUT
Арт. X16946411
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Дания
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 BUT используется в системах горячего водоснабжения и в небольших системах отопления.
Преимущества:
- Установка насоса для циркуляции питьевой воды в системе горячего водоснабжения позволяет получать горячую воду сразу же после открытия крана.
- Реле времени (таймер) автоматически включает и отключает насос через установленные интервалы времени.
- Термостат отключает насос, когда температура воды достигает определенного значения (в диапазоне от 35°С до 65°С).
- Насос оборудован ротором сферической формы, что практически исключает блокировку рабочего колеса содержащимися в воде примесями и известковыми отложениями.
- Простой и надежный штекерный разъем обеспечивает легкое подключение насоса к электрической сети, упрощая его эксплуатацию.