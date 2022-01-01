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Циркуляционный насос GRUNDFOS UP 15-14BUT
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Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос GRUNDFOS UP 15-14BUT
    Арт. X16946411
    Циркуляционный насос GRUNDFOS UP 15-14BUT

      Циркуляционный насос GRUNDFOS UP 15-14BUT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16946411

      Характеристики

      Производитель
      		Grundfos
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Дания
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 BUT используется в системах горячего водоснабжения и в небольших системах отопления.

        Преимущества:

        • Установка насоса для циркуляции питьевой воды в системе горячего водоснабжения позволяет получать горячую воду сразу же после открытия крана.
        • Реле времени (таймер) автоматически включает и отключает насос через установленные интервалы времени.
        • Термостат отключает насос, когда температура воды достигает определенного значения (в диапазоне от 35°С до 65°С).
        • Насос оборудован ротором сферической формы, что практически исключает блокировку рабочего колеса содержащимися в воде примесями и известковыми отложениями.
        • Простой и надежный штекерный разъем обеспечивает легкое подключение насоса к электрической сети, упрощая его эксплуатацию.