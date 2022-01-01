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Тепловое оборудование

Тепловентиляторы

Найдено: 77 товаров
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  • Тепловентилятор Oasis KS-15R
    1 490 ₽
    5.0
    Тепловентилятор Oasis KS-15R
    Мощность, Вт: 1500
    Нагревательный элемент: керамический
    Рекомендуемая площадь, м²: 15
  • Тепловентилятор NeoClima FH-01
    820 ₽
    4.5
    Тепловентилятор NeoClima FH-01
    Мощность, Вт: 2000
    Нагревательный элемент: электрическая спираль
    Рекомендуемая площадь, м²: 20
  • Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
    1 746 ₽
    Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
    Мощность, Вт: 1800
    Нагревательный элемент: керамический
    Рекомендуемая площадь, м²: 18
  • Тепловентилятор Oasis NTB-20
    2 130 ₽
    2 800 ₽
    3.0
    Тепловентилятор Oasis NTB-20
    Мощность, Вт: 2000
    Нагревательный элемент: керамический
    Рекомендуемая площадь, м²: 25
    • -670 ₽
  • Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
    1 740 ₽
    Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
    Мощность, Вт: 1800
    Нагревательный элемент: керамический
    Рекомендуемая площадь, м²: 18
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  • Тепловентилятор Oasis SB-20R (F)
    820 ₽
    5.0
    Тепловентилятор Oasis SB-20R (F)
    Мощность, Вт: 2000
    Нагревательный элемент: электрическая спираль
    Рекомендуемая площадь, м²: 20
  • Тепловентилятор Ballu BFH/C-31
    1 779 ₽
    1 850 ₽
    Тепловентилятор Ballu BFH/C-31
    Мощность, Вт: 1500
    Нагревательный элемент: керамический
    Рекомендуемая площадь, м²: 20
    • -71 ₽
  • Тепловентилятор Ballu BFH/S-04
    1 070 ₽
    1 415 ₽
    Тепловентилятор Ballu BFH/S-04
    Мощность, Вт: 2000
    Нагревательный элемент: электрическая спираль
    Рекомендуемая площадь, м²: 25
    • -345 ₽
  • Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1
    1 415 ₽
    Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1
    Мощность, Вт: 1800
    Нагревательный элемент: электрическая спираль
    Рекомендуемая площадь, м²: 18
  • Тепловентилятор NeoClima FH-05
    1 180 ₽
    5.0
    Тепловентилятор NeoClima FH-05
    Мощность, Вт: 2000
    Нагревательный элемент: электрическая спираль
    Рекомендуемая площадь, м²: 20
  • Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2
    2 710 ₽
    Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2
    Мощность, Вт: 1800
    Нагревательный элемент: керамический
    Рекомендуемая площадь, м²: 18
  • Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
    1 290 ₽
    5.0
    Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
    Мощность, Вт: 2000
    Нагревательный элемент: электрическая спираль
    Рекомендуемая площадь, м²: 25
  • Тепловентилятор Oasis SB-20R (X)
    Нет в наличии
    4.5
    Тепловентилятор Oasis SB-20R (X)
    Мощность, Вт: 2000
    Нагревательный элемент: электрическая спираль
    Рекомендуемая площадь, м²: 20
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  • Тепловентилятор ТВС-2 (2 кВт) Ресанта
    Нет в наличии
    Тепловентилятор ТВС-2 (2 кВт) Ресанта
    Мощность, Вт: 2000
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  • Тепловентилятор Sturm FH2022C
    Нет в наличии
    5.0
    Тепловентилятор Sturm FH2022C
    Мощность, Вт: 2000
    Нагревательный элемент: керамический
    Рекомендуемая площадь, м²: 30
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить тепловентиляторы в городе Ярославль по цене от 288 до 20720 рублей. В наличии более 77 наименований. Тепловентиляторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Напольный тепловентилятор Профтепло ТТ-5ТК 41110600
3 725 ₽
Напольный тепловентилятор Профтепло ТТ-5ТК 41110600
Тепловентилятор для дома NEOCLIMA FH-01
820 ₽
Тепловентилятор для дома NEOCLIMA FH-01
Напольный тепловентилятор HINTEK серии T-03220
3 480 ₽
Напольный тепловентилятор HINTEK серии T-03220
Тепловентилятор для дома NEOCLIMA FH-05
1 180 ₽
Тепловентилятор для дома NEOCLIMA FH-05
Металлокерамический тепловентилятор Oasis KS-15R
1 490 ₽
Металлокерамический тепловентилятор Oasis KS-15R
Электрический тепловентилятор Ballu BFH/S-10
1 290 ₽
Электрический тепловентилятор Ballu BFH/S-10
Компактный тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1 67/2/8
1 415 ₽
Компактный тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1 67/2/8
Домашний тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2 67/2/7
2 710 ₽
Домашний тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2 67/2/7
Тепловентилятор напольный Patriot PTR 7S 5 кВт
6 599 ₽
Тепловентилятор напольный Patriot PTR 7S 5 кВт
Тепловентилятор-колонка BALLU BFH/C-31N
1 779 ₽
Тепловентилятор-колонка BALLU BFH/C-31N
Сетевой тепловентилятор для дома BALLU BFH/S-04
1 070 ₽
Сетевой тепловентилятор для дома BALLU BFH/S-04
Тепловентилятор для комнаты Ресанта ТВК-2 67/2/4
1 746 ₽
Тепловентилятор для комнаты Ресанта ТВК-2 67/2/4
Тепловентилятор с терморегулятором OASIS SB-20R
820 ₽
Тепловентилятор с терморегулятором OASIS SB-20R
Керамический тепловентилятор настенный Oasis NTB-20
2 130 ₽
Керамический тепловентилятор настенный Oasis NTB-20
Напольный керамический тепловентилятор Ресанта ТВК-1 67/2/3
1 740 ₽
Напольный керамический тепловентилятор Ресанта ТВК-1 67/2/3
Керамический тепловентилятор Polaris PCSH 0920 RCD, 2000 Вт
2 953 ₽
Керамический тепловентилятор Polaris PCSH 0920 RCD, 2000 Вт
Керамический тепловентилятор Polaris PCSH 1020 HD, 2000 Вт
2 190 ₽
Керамический тепловентилятор Polaris PCSH 1020 HD, 2000 Вт
Тепловентилятор керамический PRORAB PTC 1500, 1500 Вт
552 ₽
Тепловентилятор керамический PRORAB PTC 1500, 1500 Вт
Напольный тепловентилятор в помещение Профтепло ТТ-3ТК
2 510 ₽
Напольный тепловентилятор в помещение Профтепло ТТ-3ТК
Тепловентилятор керамический Electrolux EFH/S-5115
1 088 ₽
Тепловентилятор керамический Electrolux EFH/S-5115
Тепловентилятор колонный IGC CTV-1000R, термометр
1 530 ₽
Тепловентилятор колонный IGC CTV-1000R, термометр
Тепловентилятор керамический IGC CTV-15B, 1500 Вт
528 ₽
Тепловентилятор керамический IGC CTV-15B, 1500 Вт
Керамический садовый тепловентилятор тепличный IGC HTV-2
288 ₽
Керамический садовый тепловентилятор тепличный IGC HTV-2
Умный тепловентилятор PRORAB PTC 20 DVRL
2 499 ₽
Умный тепловентилятор PRORAB PTC 20 DVRL
Теплогенератор уличный NEOCLIMA SUNNY 950
20 720 ₽
Теплогенератор уличный NEOCLIMA SUNNY 950
Теплогенератор Профтепло ТТ-36ТК, цифровой дисплей
12 971 ₽
Теплогенератор Профтепло ТТ-36ТК, цифровой дисплей
Вертикальный тепловентилятор для офиса PRORAB PTC 2001 VRL
1 632 ₽
Вертикальный тепловентилятор для офиса PRORAB PTC 2001 VRL
Напольный тепловентилятор Парма ТВ-3000М
1 400 ₽
Напольный тепловентилятор Парма ТВ-3000М
Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5120
990 ₽
Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5120