Преимущества

Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1 67/2/8 обеспечивает быстрый обогрев помещения

Безопасность использования (отсутствие пламени и самого процесса горения)

Нет неприятных запахов и выхлопных газов

Использование даже в небольших закрытых помещениях

Компактный размер

Мобильность

Режим "Вентилятора" - при отключенном нагревательном элементе тепловентилятор способен выполнять функцию обычного вентилятора

Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1 67/2/8 используется для обогрева помещения. Модель имеет три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной и высокой мощности. Прибор оснащен спиральным нагревательным элементом, который быстро достигает рабочей температуры, а принудительное нагнетание воздуха обеспечивает его более быструю циркуляцию в объёме помещения. При отключенном нагревательном элементе тепловентилятор способен выполнять функцию обычного вентилятора.