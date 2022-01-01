Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1
Арт. О00000037365
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Макс. мощность, Вт
|1800
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Функция поворота
|Нет
- Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1 67/2/8 используется для обогрева помещения. Модель имеет три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной и высокой мощности. Прибор оснащен спиральным нагревательным элементом, который быстро достигает рабочей температуры, а принудительное нагнетание воздуха обеспечивает его более быструю циркуляцию в объёме помещения. При отключенном нагревательном элементе тепловентилятор способен выполнять функцию обычного вентилятора.
Преимущества
- Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1 67/2/8 обеспечивает быстрый обогрев помещения
- Безопасность использования (отсутствие пламени и самого процесса горения)
- Нет неприятных запахов и выхлопных газов
- Использование даже в небольших закрытых помещениях
- Компактный размер
- Мобильность
- Режим "Вентилятора" - при отключенном нагревательном элементе тепловентилятор способен выполнять функцию обычного вентилятора