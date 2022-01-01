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Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1
1 415 ₽
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1
    Арт. О00000037365
    Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1
    Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1
    Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1
      Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1
      Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1
      Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1

      Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1

      1 415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037365

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Макс. мощность, Вт
      		1800
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      1 415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1 67/2/8 используется для обогрева помещения. Модель имеет три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной и высокой мощности. Прибор оснащен спиральным нагревательным элементом, который быстро достигает рабочей температуры, а принудительное нагнетание воздуха обеспечивает его более быструю циркуляцию в объёме помещения. При отключенном нагревательном элементе тепловентилятор способен выполнять функцию обычного вентилятора.

        Преимущества

        • Тепловентилятор Eurolux ТВС-EU-1 67/2/8 обеспечивает быстрый обогрев помещения
        • Безопасность использования (отсутствие пламени и самого процесса горения)
        • Нет неприятных запахов и выхлопных газов
        • Использование даже в небольших закрытых помещениях
        • Компактный размер
        • Мобильность
        • Режим "Вентилятора" - при отключенном нагревательном элементе тепловентилятор способен выполнять функцию обычного вентилятора