Мини тепловентиляторы
Найдено: 16 товаров
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- 820 ₽Мощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- 1 850 ₽Мощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 20
- 1 190 ₽1 415 ₽Мощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 25
- -225 ₽
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- 1 180 ₽Мощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 25
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 25
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличии
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличии
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличии
Мини тепловентиляторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 499 рублей до 1 899 рублей. В наличии более 15 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.