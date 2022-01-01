Тепловентиляторы с термостатом
Найдено: 17 товаров
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- 1 490 ₽Мощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 15
- 1 746 ₽Мощность, Вт: 1800Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 18
- 1 740 ₽Мощность, Вт: 1800Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 18
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- 820 ₽Мощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- 1 290 ₽Мощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 25
- 1 180 ₽Мощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 30
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 15
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Нагревательный элемент: ТЭНРекомендуемая площадь, м²: 30
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 15
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 15
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
Тепловентиляторы с термостатом в интернет-магазине «Бигам» по цене от 528 рублей до 3 725 рублей. В наличии более 15 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.