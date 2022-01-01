Тепловентилятор 2000 Вт (2 кВт)
Найдено: 23 товара
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- 820 ₽Мощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- 2 130 ₽2 800 ₽Мощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 25
- -670 ₽
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- 820 ₽Мощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- 1 190 ₽1 415 ₽Мощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 25
- -225 ₽
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- 1 290 ₽Мощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 25
- 1 180 ₽Мощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 30
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 25
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 24
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 24
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 25
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 25
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 20
Тепловентилятор 2000 Вт (2 кВт) в интернет-магазине «Бигам» по цене от 502 рубль до 4 649 рублей. В наличии более 21 наименование. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.