Тепловентиляторы для ванной комнаты
Найдено: 5 товаров
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- 1 490 ₽Мощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 15
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 15
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: электрическая спиральРекомендуемая площадь, м²: 15
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 15
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 15
Тепловентиляторы для ванной комнаты в интернет-магазине «Бигам» по цене от 320 рублей до 1 490 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.