Преимущества

Два режима обогрева

Термостат

Визуальный контроль

Удобство перемещения

Система защиты от перегрева

Режим поддержания температуры

Современный дизайн

Два режима обогрева

Режим "вентилятор"

Тепловентилятор Ресанта ТВК-1 может использоваться как для вентиляции, так и для обогрева помещения. Прибор оснащен термостатом - автоматически поддерживает необходимую температуру. Устройство работает от сети с напряжением 220 В и имеет два режима обогрева: на пониженной мощности - 900 Вт и высокой мощности - 1800 Вт. Для предотвращения поломки, прибор оснащен системой защиты от перегрева.