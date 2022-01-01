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Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
1 740 ₽
Тепловентиляторы
  • Распродажа
  • Новинка
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
Арт. О00000037368
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
  • Распродажа
  • Новинка
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
Тепловентилятор Ресанта ТВК-1

Тепловентилятор Ресанта ТВК-1

1 740 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000037368

Характеристики

Производитель
Ресанта
Страна производства
Китай
Родина бренда
Латвия
Макс. мощность, Вт
1800
Функция поворота
Нет
Все характеристики
1 740 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Тепловентилятор Ресанта ТВК-1 может использоваться как для вентиляции, так и для обогрева помещения. Прибор оснащен термостатом - автоматически поддерживает необходимую температуру. Устройство работает от сети с напряжением 220 В и имеет два режима обогрева: на пониженной мощности - 900 Вт и высокой мощности - 1800 Вт. Для предотвращения поломки, прибор оснащен системой защиты от перегрева.

    Преимущества

    • Два режима обогрева
    • Термостат
    • Визуальный контроль
    • Удобство перемещения
    • Система защиты от перегрева
    • Режим поддержания температуры
    • Современный дизайн
    • Два режима обогрева
    • Режим "вентилятор"