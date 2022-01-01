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Тепловентилятор Ресанта ТВК-1
Арт. О00000037368
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Макс. мощность, Вт
|1800
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Функция поворота
|Нет
- Тепловентилятор Ресанта ТВК-1 может использоваться как для вентиляции, так и для обогрева помещения. Прибор оснащен термостатом - автоматически поддерживает необходимую температуру. Устройство работает от сети с напряжением 220 В и имеет два режима обогрева: на пониженной мощности - 900 Вт и высокой мощности - 1800 Вт. Для предотвращения поломки, прибор оснащен системой защиты от перегрева.
Преимущества
- Два режима обогрева
- Термостат
- Визуальный контроль
- Удобство перемещения
- Система защиты от перегрева
- Режим поддержания температуры
- Современный дизайн
- Два режима обогрева
- Режим "вентилятор"