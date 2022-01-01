Преимущества

Наличие трех режимов работы и регулятора мощности

Основу составляет керамический нагревательный элемент и двигатель мощностью 1800 Вт

Встроенный термостат для поддержания необходимой температуры и системы антиопрокидывания

Установлен температурный контроллер для обеспечения безопасной работы прибора

Удобное перемещение, легкий вес и компактный размер

Напольная установка

Установлен индикатор работы прибора

Тепловентилятор Ресанта ТВК-2 находит свое широкое применение в качестве прибора для основного или дополнительного обогрева жилых и офисных помещений. На верхней части корпуса расположены: термостат, переключатель режимов мощности, кнопка поворота основания и индикатор работы устройства. Поворотное основание обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха по помещению. Защита от перегрева обеспечивает безопасность использования данного прибора.