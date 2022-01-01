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Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
1 746 ₽
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
    Арт. О00000037369
    Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
    Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
    Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
    Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
    Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
    Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
    Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
    Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
    Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
      Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
      Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
      Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
      Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
      Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
      Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
      Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
      Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
      Тепловентилятор Ресанта ТВК-2

      Тепловентилятор Ресанта ТВК-2

      1 746 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037369

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. мощность, Вт
      		1800
      Функция поворота
      		Да
      Все характеристики
      1 746 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тепловентилятор Ресанта ТВК-2 находит свое широкое применение в качестве прибора для основного или дополнительного обогрева жилых и офисных помещений. На верхней части корпуса расположены: термостат, переключатель режимов мощности, кнопка поворота основания и индикатор работы устройства. Поворотное основание обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха по помещению. Защита от перегрева обеспечивает безопасность использования данного прибора.

        Преимущества

        • Наличие трех режимов работы и регулятора мощности
        • Основу составляет керамический нагревательный элемент и двигатель мощностью 1800 Вт
        • Встроенный термостат для поддержания необходимой температуры и системы антиопрокидывания
        • Установлен температурный контроллер для обеспечения безопасной работы прибора
        • Удобное перемещение, легкий вес и компактный размер
        • Напольная установка
        • Установлен индикатор работы прибора