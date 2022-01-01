Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
Арт. О00000037369
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Макс. мощность, Вт
|1800
|
Функция поворота
|Да
- Тепловентилятор Ресанта ТВК-2 находит свое широкое применение в качестве прибора для основного или дополнительного обогрева жилых и офисных помещений. На верхней части корпуса расположены: термостат, переключатель режимов мощности, кнопка поворота основания и индикатор работы устройства. Поворотное основание обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха по помещению. Защита от перегрева обеспечивает безопасность использования данного прибора.
Преимущества
- Наличие трех режимов работы и регулятора мощности
- Основу составляет керамический нагревательный элемент и двигатель мощностью 1800 Вт
- Встроенный термостат для поддержания необходимой температуры и системы антиопрокидывания
- Установлен температурный контроллер для обеспечения безопасной работы прибора
- Удобное перемещение, легкий вес и компактный размер
- Напольная установка
- Установлен индикатор работы прибора