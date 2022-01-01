Тепловые завесы
Найдено: 62 товара
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- 6 480 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 560Вес нетто, кг: 3.9
- 6 990 ₽7 300 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 585Вес нетто, кг: 4.5
- -310 ₽
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- 14 990 ₽17 990 ₽Мощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1080Вес нетто, кг: 8.4
- -3 000 ₽
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- 5 990 ₽6 290 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 505Вес нетто, кг: 3.9
- -300 ₽
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- 9 680 ₽10 590 ₽Мощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 805Вес нетто, кг: 6.8
- -910 ₽
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- 7 590 ₽7 990 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 800Вес нетто, кг: 6
- -400 ₽
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- 26 090 ₽Мощность, Вт: 8000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 13.9
- 38 400 ₽Мощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1430Вес нетто, кг: 22
- 8 580 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 850Вес нетто, кг: 8.5
- 14 560 ₽Мощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 12
- 29 999 ₽Мощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1030Вес нетто, кг: 12.5
- 35 330 ₽Мощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1520Вес нетто, кг: 17.5
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить тепловые завесы в городе Ярославль по цене от 1990 до 46690 рублей. В наличии более 62 наименований. Тепловые завесы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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