Тепловая завеса – конструкция, которая создает комфортный микроклимат в помещениях, где очень часто открывают входные двери, что способствует попаданию холодного воздуха с улицы. Оборудование создает теплый поток, который не дает холодному воздуху попасть в здание.

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