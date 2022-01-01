Тепловые электрические завесы 5 кВт
Найдено: 4 товара
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- 10 290 ₽Мощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 805Вес нетто, кг: 6.8
- 14 560 ₽Мощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 12
- 9 720 ₽Мощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 800Вес нетто, кг: 6.28
- Нет в наличииМощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 760Вес нетто, кг: 5.2
Тепловые электрические завесы 5 квт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 064 рубля до 9 999 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.