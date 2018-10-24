Электрическая тепловая завеса Тропик М-6
Арт. 704304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1000x162x130
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Частота, Гц
|50
- Тепловая завеса ТРОПИК М6 (M6 Nova) мощностью 6 кВт - это воздушная тепловая завеса с современным дизайном и передовыми характеристиками. Завеса предназначена для проемов высотой до 2,3 метров в магазинах, аптеках, ресторанах, тамбурах.
Преимущества
- В комплекте выносной пульт с терморегулятором
- У завесы 3 скорости и 3 степени нагрева
- Терморегулятор отключает нагрев завесы при достижении установленной температуры
- В качестве нагревателя используется безынерционный стич-элемент
- Корпус M6 изготовлен из оцинкованной стали и покрыт порошковой белой краской, что надежно защищает его от коррозии