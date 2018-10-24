Электрическая тепловая завеса Тропик М-6

Преимущества

В комплекте выносной пульт с терморегулятором

У завесы 3 скорости и 3 степени нагрева

Терморегулятор отключает нагрев завесы при достижении установленной температуры

В качестве нагревателя используется безынерционный стич-элемент

Корпус M6 изготовлен из оцинкованной стали и покрыт порошковой белой краской, что надежно защищает его от коррозии

Тепловая завеса ТРОПИК М6 (M6 Nova) мощностью 6 кВт - это воздушная тепловая завеса с современным дизайном и передовыми характеристиками. Завеса предназначена для проемов высотой до 2,3 метров в магазинах, аптеках, ресторанах, тамбурах.