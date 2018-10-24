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Электрическая тепловая завеса Тропик М-6
5.0
2
Найти аналог
Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса Тропик М-6
    Арт. 704304
    5.0
    2
    Электрическая тепловая завеса Тропик М-6
    Электрическая тепловая завеса Тропик М-6
    Электрическая тепловая завеса Тропик М-6
      Электрическая тепловая завеса Тропик М-6
      Электрическая тепловая завеса Тропик М-6
      Электрическая тепловая завеса Тропик М-6

      Электрическая тепловая завеса Тропик М-6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704304
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Тропик
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1000x162x130
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Тепловая завеса ТРОПИК М6 (M6 Nova) мощностью 6 кВт - это воздушная тепловая завеса с современным дизайном и передовыми характеристиками. Завеса предназначена для проемов высотой до 2,3 метров в магазинах, аптеках, ресторанах, тамбурах.

        Преимущества

        • В комплекте выносной пульт с терморегулятором
        • У завесы 3 скорости и 3 степени нагрева
        • Терморегулятор отключает нагрев завесы при достижении установленной температуры
        • В качестве нагревателя используется безынерционный стич-элемент
        • Корпус M6 изготовлен из оцинкованной стали и покрыт порошковой белой краской, что надежно защищает его от коррозии