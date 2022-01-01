Тепловые завесы 1 м
Найдено: 64 товара
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- 6 990 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 585Вес нетто, кг: 4.5
- 6 480 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 560Вес нетто, кг: 3.9
- 14 990 ₽Мощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1080Вес нетто, кг: 8.4
- 5 990 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 505Вес нетто, кг: 3.9
- 10 290 ₽Мощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 805Вес нетто, кг: 6.8
- 7 590 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 800Вес нетто, кг: 6
- 38 400 ₽Мощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1430Вес нетто, кг: 22
- 8 580 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 850Вес нетто, кг: 8.5
- 26 090 ₽Мощность, Вт: 8000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 13.9
- 14 560 ₽Мощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 12
- 27 590 ₽Мощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1030Вес нетто, кг: 12.5
- 35 330 ₽Мощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1520Вес нетто, кг: 17.5
- 9 720 ₽Мощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 800Вес нетто, кг: 6.28
- 7 270 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 590Вес нетто, кг: 3.7
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1614Вес нетто, кг: 10
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220, 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 8.4
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 620Вес нетто, кг: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1118Вес нетто, кг: 9.7
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйВес нетто, кг: 4.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1085Вес нетто, кг: 15.9
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 910Вес нетто, кг: 5.9
- Нет в наличииМощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 760Вес нетто, кг: 5.2
- Нет в наличииМощность, Вт: 18000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1910Вес нетто, кг: 44.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 2500Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйВес нетто, кг: 6.7
Тепловые завесы 1 м в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 115 рублей до 28 990 рублей. В наличии более 10 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.