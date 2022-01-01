Тепловые завесы на складские ворота
Найдено: 21 товар
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- 38 400 ₽Мощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1430Вес нетто, кг: 22
- 26 090 ₽Мощность, Вт: 8000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 13.9
- 27 590 ₽Мощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1030Вес нетто, кг: 12.5
- 35 330 ₽Мощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1520Вес нетто, кг: 17.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1614Вес нетто, кг: 10
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1085Вес нетто, кг: 15.9
- Нет в наличииМощность, Вт: 18000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1910Вес нетто, кг: 44.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1540Вес нетто, кг: 23
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1260Вес нетто, кг: 9.3
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1500Вес нетто, кг: 17.2
- Нет в наличииМощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1100Вес нетто, кг: 22.6
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1430Вес нетто, кг: 22
- Нет в наличииМощность, Вт: 24000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1900Вес нетто, кг: 32
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1500Вес нетто, кг: 31
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1500Вес нетто, кг: 17
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1500Вес нетто, кг: 31
- Нет в наличииМощность, Вт: 8000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1950Вес нетто, кг: 44.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1500Вес нетто, кг: 28
- Нет в наличииМощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1900Вес нетто, кг: 32
- Нет в наличииМощность, Вт: 18000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1950Вес нетто, кг: 45
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1614Вес нетто, кг: 11.1
Тепловые завесы на складские ворота в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 300 рублей до 34 704 рубля. В наличии более 21 наименование. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.