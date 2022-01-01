Тепловые завесы 12 кВт
Найдено: 4 товара
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- 38 400 ₽Мощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1430Вес нетто, кг: 22
- Нет в наличииМощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1540Вес нетто, кг: 23
- Нет в наличииМощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1100Вес нетто, кг: 22.6
- Нет в наличииМощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1900Вес нетто, кг: 32
Тепловые завесы 12 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 16 554 рубля до 32 000 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.