Тепловые завесы 12 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 16 554 рубля до 32 000 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.